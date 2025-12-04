Ucrania: Vladimir Putin da la cara luego de la cita con un enviado de Donald Trump

El presidente de Rusia , Vladimir Putin , ha señalado este jueves que la reunión mantenida en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos y Donald Trump , Steve Witkoff, ha sido "muy útil" y "necesaria" pero ha reafirmado que, igualmente, la región del Donbás, en Ucrania , "será liberada".

Así, ha justificado su larga duración --unas cinco horas de encuentro-- y ha explicado que las conversaciones se han desarrollado sobre las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump , durante la cumbre de Alaska del pasado mes de agosto.

Putin ha instado a los países europeos a "involucrarse" en las conversaciones para lograr un acuerdo en vez de "obstaculizarlas". "Rusia liberará el Donbás y Novorossiya, ya sea militarmente o por otras vías", ha aclarado durante una entrevista con el diario 'India Today'.

Vladimir Putin , que se encuentra de hecho en India, se ha referido así a territorios que incluyen las provincias de Járkov, Jersón, Mikolaiv, Zaporiyia, Odesa y Dnipropetrovsk. "Hemos dado a las tropas ucranianas la oportunidad de retirarse del Donbás, pero Kiev prefiere seguir luchando".

"Les hemos dicho que la gente no quiere vivir bajo su liderazgo; salieron a votar en el referéndum y votaron a favor de la independencia. Si retiran sus tropas no habrá acciones militares, pero prefieren combatir", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que Rusia no reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk durante ocho años. "Declararon la independencia pero hemos intentando mejorar las relaciones con el resto de Ucrania y sus repúblicas", ha apuntado, al tiempo que ha aclarado que, posteriormente, vio que estas zonas "estaban siendo destruidas".

Según Rusia, hace años que Putin y Trump no hablan. Foto: EFE Vladimir Putin y Donald Trump tienen buena relación por estos días. Foto Efe EFE

Vladimir Putin destaca a Donald Trump

Para Vladimir Putin, Donald Trump está "tratando de lograr una solución consensuada de forma sincera". "Este no es un papel fácil", ha dicho, no sin destacar que se trata de una "tarea difícil".

Sin embargo, ha dicho estar en desacuerdo con algunos puntos de la propuesta estadounidense. "Algunos asuntos son muy difíciles. En unos hemos dicho que sí, que se puede discutir, pero en otros no podemos", ha apostillado. Dpa