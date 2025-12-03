Ucrania: EE.UU. ve "avances" con Rusia y pone la paz en manos de Vladimir Putin

Luego de la charla en Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos destaca el hecho, pero dice que "solo Vladimir Putin" puede acabar con la guerra.

Estados Unidos tienen a Marco Rubio y Donald Trump para negociar la paz entre Ucrania y Rusia. Foto Efe

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que se han cosechado "algunos avances" tras las conversaciones con Rusia sobre Ucrania, pero ha recalcado que "solo el presidente ruso, Vladimir Putin", puede poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

"Lo que hemos estado haciendo, y creo que hemos cosechado algunos avances, es entender qué podría funcionar para los ucranianos y qué les daría garantías de cara al futuro", ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión Fox News, donde ha expresado que Estados Unidos espera que este compromiso "permita a Ucrania reconstruir su economía y prosperar como país".

En este sentido, ha explicado que actualmente "se está luchando literalmente por unos kilómetros de espacio". "El 20 por ciento de Donetsk sigue bajo control ucraniano. (...) En teoría este es un país en el que, si se hacen las cosas bien, podría obtenerse un PIB mayor que el de Rusia en cuestión de diez años", ha explicado.

Las pérdidas de Ucrania y de Rusia Asimismo, ha lamentado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "pensó al principio que sería el conflicto más fácil de resolver porque considera que es la guerra menos lógica porque nadie está ganando, realmente, en el sentido tradicional". "Rusia pierde unos 7.000 soldados a la semana, sin mencionar las pérdidas en el lado ucraniano", ha dicho.

"¿A qué puede acceder Ucrania dadas las circunstancias y a qué está dispuesta Rusia? Al final, esto no depende de nosotros. Esta no es nuestra guerra y no estamos luchándola; allí no hay soldados estadounidenses. Es otro continente. Nos comprometemos porque somos los únicos que podemos hacerlo. El único líder del mundo que puede sentarse con las partes para intentar llegar a un acuerdo es Trump", ha sostenido.