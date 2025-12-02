Ucrania: Vladimir Putin se reunirá hoy en Rusia con el enviado de Donald Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin recibirá hoy al enviado especial de Donald Trump y Estados Unidos, para abordar la propuesta para Ucrania.

Vladimir Putin y Donald Trump negocian un plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Dpa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para abordar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión firmada por el inquilino del Kremlin.

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, confirmó el lunes que el encuentro tendrá lugar durante la jornada de hoy, al tiempo que adelantó que Putin mantendría "varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses" de esta jornada.

Asimismo, declinó pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y ha rechazado pronunciarse sobre los puntos del plan de Donald Trump o discutirlo ante los medios.

Rusia no revela su postura ante los medios En este sentido, reiteró que Rusia busca abordar este asunto por canales diplomáticos y no ante la prensa, según la agencia rusa de noticias TASS.