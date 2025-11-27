Vladimir Putin condiciona las negociaciones de paz: pide a EE.UU. reconocer Crimea y el Donbás

Estos últimos días se han llevado a cabo varias reuniones entre representantes de los tres países, con Estados Unidos como mediador, donde ahora el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que el borrador del acuerdo es una base para las negociaciones, pero pidió que se reconozcan las conquistas en territorio ucraniano.

Si bien se mostró de acuerdo con este acuerdo redactado por Washington , el mandatario ruso explicó: "En general, estamos de acuerdo en que esto puede ser la base para futuros acuerdos".

Aunque agregó: "Vemos que la parte estadounidense tiene en cuenta nuestra postura en algunos aspectos. Pero en otros, claramente necesitamos sentarnos a dialogar". Donde en los próximos días, Trump mantendrá una reunión con el presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski.

Dentro de este borrador, Moscú redactó uno propio, que planea negociar de manera bilateral con Estados Unidos. Allí, uno de los focos principales es la anexión y el reconocimiento de Crimea y una parte de del Donbás, una región ubicada al este de Ucrania.

En base a eso, Putin afirmó que esto "debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense. Es uno de los puntos clave", dijo durante una rueda de prensa.

En ese sentido, resaltó la importancia de esto, comentando que un posible ataque a estas regiones sería "un ataque contra la Federación Rusia y no un intento de recuperar territorio que pertenece de forma legítima a Ucrania". Por lo que es necesario "el reconocimiento de Estados Unidos. Pero, a día de hoy, no de Ucrania”, indicó.

Además, afirmó que aún no se puede negociar una paz duradera con Ucrania, ya que reconoció como “ilegítimo” a Volodimir Zelenski, luego de que el actual presidente de Ucrania se negará a llevar a cabo unas elecciones en 2024, después de que finalizara su mandato.