Tensión en las negociaciones: Vladimir Putin considera inadmisibles las propuestas de Estados Unidos

El Kremlin considera “inadmisibles” las propuestas de Washington y endurece su postura territorial en pleno proceso de diálogo con Ucrania.

En medio de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció su disconformidad respecto al acuerdo ofrecido por parte de Estados Unidos, quien se encuentra oficiando de mediador entre ambos países. Según explicó, las propuestas son inaceptables y aún están lejos de un posible acuerdo.

Además, remarcó su postura sobre el territorio que Rusia tomó durante la invasión a Ucrania, específicamente en el Donbás, donde anunció que tomará la región “por medios militares u otros medios”. Algo que el presidente ruso ya había anticipado en el inicio de estas conversaciones por la paz.

En ese marco, Putin agregó que Rusia “liberará el Donbás y Novorossiya en cualquier caso, por medios militares u otros medios”, ya que una de las exigencias de los representantes del Kremlin es que Ucrania ceda justamente este territorio, que el ejército ruso anexó durante la invasión. El mandatario ruso subrayó que deben “abstenerse de acciones militares”.

La problemática que enfrenta Trump ante la exigencia de Ucrania y Rusia El presidente Donald Trump, que se encuentra oficiando de mediador, tendrá que lidiar con un aspecto difícil de conciliar, ya que Rusia no está dispuesta a devolver el territorio a Ucrania tras la invasión hace casi cuatro años, mientras que los representantes ucranianos temen alguna futura agresión de Moscú.