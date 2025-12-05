Hebe Casado confía en la aprobación del proyecto San Jorge pese a las protestas

A días de la sesión en el Senado, clave para el futuro de la minería en Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado se refirió en forma contundente al despliegue de seguridad que rodeará la sesión del próximo martes en la Legislatura provincial, donde se votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto San Jorge para evitar protestas "violentas".

El eje de la preocupación oficial, según expuso Casado en MDZ Radio , se basa en experiencias previas donde según su perspectiva: "Hemos visto en las diferentes manifestaciones que lo que no logran en la licencia social, lo que no logran en las urnas, intentan tomarlo por la fuerza y con violencia", afirmó la vicegobernadora, delineando la justificación para un fuerte operativo policial.

Casado detalló los hechos que, a su juicio, motivan las medidas: "Hemos visto en las marchas lo que ha sucedido: de golpear a legisladores, de golpear a los policías que están haciendo su trabajo, de ensuciar la ciudad como la han dejado toda sucia, mugrienta en los espacios públicos y también la propiedad privada como la han dañado".

Frente a este panorama, la mandataria explicó el doble objetivo del operativo anunciado por el Ministerio de Seguridad: "Obviamente que se va a hacer un operativo de seguridad para que ellos se puedan manifestar libremente, pero obviamente sin dañar ni la propiedad privada ni la propiedad pública que es de todos los mendocinos". Este marco busca, según su exposición, equilibrar el derecho a protesta con la protección del patrimonio común.

Contexto político y proyección de la votación

Las declaraciones sobre seguridad se enmarcan en una sesión que la propia Casado calificó como un "punto de inflexión", ya que se aprobaría el "primer proyecto de explotación minera" de cobre en la provincia. Sobre la esperada votación, la vicegobernadora manifestó: "Probablemente sí" se repetirá el resultado favorable de Diputados, y confirmó que "la Unión Mendocina, la mayoría de ellos nos van a apoyar".

No ocultó, sin embargo, su crítica hacia el bloque peronista, al que acusó de tener un "trasfondo es puramente político, que no tiene ningún asidero científico ni técnico". En esa línea, sostuvo que "el kirchnerismo terminó secuestrando al resto del peronismo" y que su oposición sistemática "le hacen mucho daño a la provincia".

Ante la posición de quienes se oponen al proyecto, Casado fue severa: "Mentira, es una mentira total, porque evidentemente están ideologizados". Por ello, hizo un particular llamado: "Le pido a la ciudadanía que se informe por los canales correctos y con las personas que son profesionales en los temas y que son técnicos".