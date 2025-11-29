La UCR se reunió de cara a las elecciones en San Rafael y busca quitarle la intendencia a Omar Félix

La militancia de la Unión Cívica Radical ( UCR ) se reunió en San Rafael de cara a las elecciones del 22 de febrero en esa comuna y como "celebración" del triunfo electoral en octubre pasado en esa comuna, liderada históricamente por el peronismo y cuna del actual líder del partido, Emir Félix , quien encabezó la lista opositora que fue derrotada.

A pesar de la presencia en la jornada de este viernes de Alfredo Cornejo en ese municipio , quien dejó definiciones sobre esa elección clave , el gobernador no estuvo presente en el encuentro y sí lo hicieron la vicegobernadora Hebe Casado -sanrafaelina- y el presidente del partido y de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El eje discursivo durante el encuentro; al que también asistieron actuales legisladores provinciales, legisladores electos y militancia local; fue el planteo de una alternativa electoral para no solo obtener un buen resultado para el Concejo Deliberante sino también con el objetivo de arrebatarle la gestión al peronismo en 2027. Para eso, Cornejo ya confirmó que la lista está planteada también -como ocurrió el 26 de octubre- en el marco de una alianza con La Libertad Avanza.

También hubo críticas contra la gestión del actual intendente Omar Félix -hermano de Emir- en el municipio, al cual consideraron que le "va mal" porque tuvo "malos gobiernos".

Al menos esa fue la expresión de la vicegobernadora Casado, quien señaló: " San Rafael es parte de Mendoza , no somos un mundo aparte, somos una parte muy importante que hace veinte años que no crece, no se desarrolla, porque tiene malos gobiernos. Siempre nos hicieron creer que a San Rafael le va mal porque Mendoza no quiere. Eso es falso: le fue mal porque lo gobernaron mal".

HEBE CASADO UCR SAN RAFAEL 21

En ese marco, enumeró obras y programas ejecutados por la provincia, en especial aquellas vinculadas a salud, educación, agua y conectividad, destacando que las escuelas fueron intervenidas. En ese contexto, criticó a la gestión municipal y le pidió que "saquen punteros y pongan preventores en la calle". Para concluir, señaló: "Este es un gobierno que está en caída. Emir ya perdió. Y van a volver a perder en febrero. Tenemos suficiente letra para defender la gestión provincial y ganar San Rafael de nuevo como lo hicimos el 26 de octubre".

A propósito de esas elecciones, el presidente de la UCR local, Peti Lombardi, celebró que en octubre "no solo le ganamos al peronismo en la provincia, lo cual se nos está haciendo costumbre, sino que ustedes lograron que le ganáramos a Emir Félix como candidato a diputado nacional. Ha sido histórico que los Félix pierdan en San Rafael, porque cuando perdían en las otras listas se escondían. Hoy fue Emir Félix el que perdió en su distrito, y eso es una muestra de que San Rafael está cambiando y se está integrando a la provincia de Mendoza".

UCR SAN RAFAEL

En ese contexto, expresó su deseo de que esa victoria se convierta en un eje de cara a las elecciones a intendente en la comuna. "Nuestro objetivo no es solamente la elección de concejales. Es pensar en el 2027, y para eso tenemos un hermoso equipo. En este equipo de dirigentes de San Rafael hay muchos buenos candidatos que pueden representarnos y ser muchos mejores intendentes que lo que tenemos actualmente".

Por último, criticó el proyecto de autonomía municipal presentado por Omar Félix, lo que consideró un "debate sin sustancia", y las posturas en la comuna acerca de la lucha antigranizo. "Tenemos que tener un mensaje claro: estamos trabajando para que San Rafael se integre a Mendoza, que deje las peleas absurdas y se involucre en seguridad, educación y salud".