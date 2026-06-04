Julio De Vido quedó más cerca de sumar otro nuevo juicio

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja presentada por las defensas de Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli , y dejó firme la decisión de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens que había confirmado sus procesamientos por presunto enriquecimiento ilícito.

Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes resolvieron no hacer lugar a la presentación del defensor Maximiliano Rusconi por considerar que no existía un perjuicio irreparable que justificara la intervención de ese tribunal. Sin embargo, los magistrados dejaron abierta la posibilidad de que el exministro pueda recurrir más adelante ante la Corte Suprema.

La decisión se vincula con una investigación que analiza la evolución patrimonial del exministro de Planificación Federal durante los años en que integró los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La causa había cobrado nuevo impulso en febrero de este año, cuando el juez federal Sebastián Casanello procesó a De Vido y a Minnicelli por enriquecimiento ilícito y ordenó un embargo cercano a los mil millones de pesos.

Posteriormente, en abril, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa medida y concluyó que existían elementos suficientes para sostener, con el grado de certeza propio de esta etapa, que el exfuncionario habría incrementado de manera apreciable e injustificada su patrimonio.

Las inconsistencias detectadas en los bienes del exministro

Según la acusación, el patrimonio bajo análisis comprende el período entre 2003 y 2017 y presenta inconsistencias respecto de los ingresos declarados por el exfuncionario. La Cámara Federal sostuvo en aquella oportunidad que De Vido habría contado con la colaboración de su esposa y de terceros para concretar operaciones destinadas a incrementar y ocultar bienes que no tendrían respaldo en recursos legítimos.

Entre los hechos investigados figura la adquisición de un departamento ubicado sobre la avenida Del Libertador, operación que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría sido realizada mediante una estructura societaria destinada a ocultar la verdadera titularidad del inmueble.

Los investigadores sostienen que la propiedad fue registrada a nombre de una empresa cuyos recursos no permitían justificar una compra de esa magnitud y que el matrimonio habría continuado ocupándola mientras figuraba formalmente bajo otra titularidad.

El tribunal también destacó que existían decisiones coincidentes tanto del juzgado de primera instancia como de la Cámara Federal de Apelaciones, circunstancia que reforzó su criterio para rechazar la queja. De este modo, el procesamiento de De Vido como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito y el de Minnicelli como presunta partícipe necesaria continúan vigentes.