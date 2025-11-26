Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge, Hebe Casado denunció agresiones: "Los violentos de siempre"

Se trata del primer aval legislativo para una explotación metalífera desde la sanción de la Ley 7722, hace casi dos décadas, y ocurre tras el rechazo de la Legislatura en 2011.

En esta oportunidad, el debate culminó con 32 votos a favor y 13 en contra, en una sesión extensa y cargada de intercambios tensos por las posturas contrapuestas que genera la minería metalífera en la provincia. Mientras adentro se cerraba la discusión, el clima afuera de la Legislatura se volvía cada vez más tenso.

Tras la votación, Casado publicó en X un mensaje donde apuntó contra los incidentes registrados en las inmediaciones: “Los violentos de siempre, que no tienen ninguna legitimidad, hirieron a un efectivo policial que cumplía con su trabajo. Hoy dimos un paso más hacia la Mendoza del progreso y del crecimiento, agradezco a los mendocinos que apoyan se amplíe la matriz productiva de la provincia”.

Cerca de las 18, cuando se confirmó la aprobación de la DIA, los manifestantes que aguardaban desde la madrugada en Plaza Independencia cortaron la calle Patricias Mendocinas y comenzaron a increpar a los legisladores que abandonaban el edificio. A lo largo del día, grupos opositores al proyecto se habían concentrado en la vereda de la Legislatura, sumándose incluso los jubilados que cada miércoles protestan en Plaza San Martín.

Al conocerse el resultado, un breve silencio dio paso a gritos y cánticos. Una columna avanzó hacia la calzada y cortó el tránsito, mientras una doble valla y una fila de efectivos separaban a los manifestantes de los diputados. Algunos legisladores recibieron aplausos; otros fueron objeto de insultos, agua, lechugazos y gritos.

Protestas contra San Jorge en la legislatura

Dentro del edificio, un cuerpo de Infantería permanecía preparado ante posibles desbordes, mientras que en el exterior dos referentes de la asamblea intentaban conducir la protesta.

Agresiones y un policía herido

La situación se desbordó cuando los dos manifestantes que encabezaban los altavoces se retiraron del frente de la protesta. Desde el fondo comenzaron a volar papeles, piedras, botellas y lechugas. Una piedra impactó en un efectivo policial, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Según testigos, algunos manifestantes identificaron al agresor y lo señalaron como un “infiltrado”, lo que generó discusiones internas entre quienes participaban de la convocatoria. Pese a ello, la protesta continuó hasta que los grupos comenzaron a desconcentrarse entrada la tarde.