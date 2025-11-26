Quiénes votaron a favor y en contra del proyecto minero San Jorge

El proyecto se aprobó por 32 votos afirmativos contra 13 negativos. Es decir que prácticamente los dos tercios de la Cámara Baja acompañaron la primera propuesta de explotación minera que obtuvo el visto bueno legislativo desde la sanción de la Ley 7722.

Todo el interbloque oficialista de Cambia Mendoza votó a favor de la DIA de San Jorge, a excepción del diputado rivadaviense, Miguel Ronco, quien fue el único ausente de la sesión. A los respaldos se sumaron legisladores de otros espacios aliados e incluso opositores que formaban parte de La Unión Mendocina.

En tanto, el bloque peronista votó por completo en contra. La misma postura tomaron otros legisladores opositores.

Votaron afirmativamente de la DIA de PSJ Cobre Mendocino los diputados radicales Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Triviño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez, José Manuel Vilches, Beatriz Martínez, Alberto López, Elisabeth Crescitelli, Raúl Villach, César Cattáneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Silvina Gómez y Franco Ambrosini.

También lo hicieron los diputados aliados del oficialismo como Mauricio Torres (Hacer por Mendoza); Sol Salinas y Gabriel Vilche (Unión PRO); Guillermo Mosso y Enrique Thomas (PRO Libertad) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza)

A favor de la iniciativa también votaron las diputadas del PRO Laura Balsells Miró, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo; el diputado de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo; y Edgardo Civit Evans, del Partido de los Jubilados Auténticos.

Quiénes rechazaron el proyecto minero

asamblea por el agua legislatura (6) La cámara de Diputados dio media sanción al Fondo Compensador Ambiental. ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

En contra de San Jorge votaron los diputados peronistas Germán Gómez, Verónica Valverde, Gustavo Perret, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Roxana Escudero y Julio Villafañe.

En el mismo sentido se expresaron los aliados del justicialismo Gabriela Lizana, del Frente Renovador, y José Luis Ramón, de Protectora.

También rechazaron el proyecto los diputados sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio, de La Unión Mendocina y el representante del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.