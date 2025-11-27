La novedosa medida que aprobó el Ministerio de Seguridad: de qué se trata

El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó este jueves el primer protocolo que consiste en la recolección y comparación de rastros odoríferos en investigaciones judiciales de todo el país. Esta medida permite identificar personas a partir de olores, tanto de cuerpos como también de olores que dejan en objetos y lugares.

Esto se aprobó en la Resolución 1341/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca fortalecer las capacidades periciales de las fuerzas federales y también darle más herramientas a los jueces y fiscales. "La odorología forense constituye una herramienta científica especializada para la identificación humana a través de la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles presentes en objetos, estructuras, personas o cadáveres mediante el empleo de canes adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados”, se destaca en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Y se aclara: "La odorología forense “constituye una herramienta científica especializada para la identificación humana a través de la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles presentes en objetos, estructuras, personas o cadáveres mediante el empleo de canes adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados”.

La odorología forense “constituye una herramienta científica especializada para la identificación humana a través de la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles presentes en objetos, estructuras, personas o cadáveres mediante el empleo de canes adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados”.

Dicha resolución instruye a los jefes de todas las fuerzas federales a adecuar sus normas internas a este nuevo protocolo y, a través del Consejo de Seguridad Interior, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus lineamientos.