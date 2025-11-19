Prosegur compra la cartera de clientes de una competidora y se expande a nivel nacional

Prosegur Alarmas anunció la adquisición de la cartera de alarmas monitoreadas residenciales y comercios minoristas de la empresa USS, una de las compañías argentinas con mayor trayectoria en el segmento.

La transacción forma parte del plan de expansión de la empresa en América Latina fortaleciendo el segmento residencial, lo que permitirá a la compañía ampliar su cobertura territorial y fortalecer su base operativa.

“Esta operación representa un paso clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia en Argentina. La experiencia y el valor de la cartera residencial de USS nos permiten consolidar estándares globales de protección y un servicio cada vez más cercano y personalizado”, destacó Alejandro Sánchez León, director general de Prosegur Alarms.

La operación se enmarca dentro del plan de expansión que Prosegur Alarms viene desarrollando en Argentina, impulsado por el crecimiento del mercado de seguridad inteligente y la adopción de soluciones conectadas para hogares y negocios. Actualmente, la compañía cuenta con presencia en 15 provincias del país y más de 1.500 colaboradores directos, con soluciones integrales que combinan monitoreo 24/7, tecnología avanzada para detectar intrusiones y amenazas, respuestas inmediatas y alertas instantáneas.

“El mercado de la seguridad electrónica atraviesa una transformación acelerada, impulsada por la tecnología y las nuevas necesidades de los usuarios. En ese contexto, Prosegur Alarms busca seguir liderando la innovación en el sector, con soluciones accesibles, confiables y sostenibles”, agregó Sánchez de León.

La seguridad como preocupación cotidiana

La seguridad se ha convertido en una preocupación cotidiana para los argentinos. Un estudio de mercado realizado por la consultora Mega Smart Research Solutions para Prosegur Alarms revela que siete de cada diez usuarios de sistemas de alarma se muestran preocupados por la seguridad de su hogar y buscan activamente información para protegerlo. Incluso entre quienes nunca contrataron un servicio, más de la mitad explora soluciones disponibles, lo que demuestra la creciente necesidad de resguardo y prevención en la población. Los usuarios valoran especialmente la confianza que les brinda el servicio, la rapidez de respuesta y el acompañamiento frente a emergencias, lo que subraya el rol central de las empresas que priorizan la atención y la fiabilidad por encima de la simple instalación.

Actualmente, el mercado argentino cuenta con menos de un millón de alarmas instaladas, frente a un universo potencial que supera los 12 millones de hogares y locales comerciales. Esto representa una tasa de penetración de apenas 4,2 por ciento, muy por debajo de los niveles internacionales —entre 15 por ciento y 25 por ciento en Europa, y 35 por ciento en Estados Unidos—, lo que abre una oportunidad significativa de crecimiento en el país.

