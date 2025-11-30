El Gobierno celebró la vuelta del Turismo Nacional a Mendoza y el título de Julián Santero

El Autódromo Ángel Pena de San Martín vivió este fin de semana nuevamente una jornada a puro motor con el regreso tras 11 años del Turismo Nacional , además del Turismo Carretera. Un acontecimiento que celebró el Gobierno de la provincia. De hecho, la vicegobernadora Hebe Casado participó de la entrega de trofeos.

Se llevó a cabo en San Martín la última fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional ( TN ) y el Turismo Carretera 2000, en el marco del Gran Premio Coronación Copa Olca Rental. Fecha que se había sido programada en la provincia en septiembre pasado.

Lógicamente, la expectativa de los fanáticos fierreros era mucho y la convocatoria -alrededor de 18 mil personas- cumplió esas expectativas. Los boxes estuvieron al 100% de su capacidad y las tribunas generales colmadas. Los fanáticos no solo llegaron desde San Martín y el Gran Mendoza, sino también desde San Rafael, el Valle de Uco y las provincias vecinas como San Juan, San Luis y Córdoba.

Para colmo, la fiesta mendocina fue doble porque se concretó el campeonato del mendocino Julián Santero , cuya consagración generó un entusiasmo adicional en toda la región.

El Gobierno de Mendoza celebró el regreso de la competencia a Mendoza y de hecho fue parte por intermedio de Casado. También fue parte el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, quien señaló: "Este tipo de eventos son fundamentales para Mendoza. No solo potencian el turismo y movilizan la economía regional, sino que generan espacios de disfrute para miles de familias y fortalecen el desarrollo deportivo de la provincia".

Sobre Santero específicamente, agregó: "Contar con un campeón mendocino es un orgullo enorme. Ver cómo la gente lo reconoce y lo acompaña demuestra el impacto que tienen nuestros deportistas en la identidad provincial".

Chiapetta Santero turismo nacional 1

Hebe Casado también se expresó en sus redes: "Quiero destacar a nuestros pilotos, que dejaron bien arriba a Mendoza. Felicito a Julián Santero, campeón en su categoría, y a Gonzalo Antolín, nuestro querido sanrafaelino, que hizo una campaña enorme y sigue demostrando su talento. También participaron varios mendocinos más que continúan creciendo dentro del TN y representan con orgullo a la provincia".

Por otro lado, destacó que la fecha "dejó un impacto económico concreto", porque "llegaron visitantes de distintos puntos del país, se ocuparon plazas en el Este y departamentos cercanos, y varios días de competencia impulsaron comercios y servicios en toda la zona".