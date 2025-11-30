Turismo Nacional en Mendoza: Julián Santero festejó el campeonato tras el triunfo de Canapino
El mendocino festejó el título de la clase 3 del Turismo Nacional. La última carrera del año fue para Agustín Canapino en una tarde histórica en San Martín.
Julián Santero celebró este domingo el título de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de San Martín, circuito Jorge Ángel Pena, en una tarde histórica. El piloto mendocino ya había logrado consagrarse en la penúltima fecha de la competencia, en Río Cuarto, obteniendo el bicampeonato en la categoría.
El triunfo en el Este fue para Agustín Canapino, que llegó en el primer lugar escoltado por Facundo Chapur y José Manuel Urcera. Mientras tanto, Santero arribó en la novena posición.
