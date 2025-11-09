Julián Santero se consagró campeón anticipado en la Clase 3 del TN APAT

Santiago Mallo ganó la competencia, escoltado por Agustín Canapino y Alfonso Domenech. Julián Santero estrenará título en su tierra.

El piloto mendocino alcanzó su segundo campeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional.

El TN APAT coronó este domingo a Julián Santero como campeón anticipado de la Clase 3 en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la penúltima fecha de la temporada 2025. Con el Toyota Corolla del GR Competición, el mendocino finalizó en la undécima posición, resultado suficiente para sellar su segundo título en la categoría.

Mallo se llevó la victoria y Julián Santero el título En una competencia intensa, Santiago Mallo realizó una largada perfecta y se mantuvo al frente de principio a fin. Detrás, Alfonso Domenech y Fabián Yannantuoni completaron un primer tramo de carrera cargado de maniobras, mientras que Agustín Canapino protagonizó una gran remontada hasta quedarse con el segundo puesto en la última vuelta.

Varios protagonistas quedaron fuera de carrera, entre ellos Carlos Okulovich, Gastón Iansa, Blas Sefchek y José Manuel Urcera, lo que favoreció a Santero, que optó por una estrategia conservadora. Sin involucrarse en roces, el mendocino escaló posiciones hasta asegurarse el resultado necesario para la consagración.

julian santero campeón Julián Santero celebró un nuevo título. X @prensatn Estrategia, regularidad y un título anticipado Mientras Mallo resistía los ataques de Domenech, Canapino logró arrebatarle el segundo lugar sobre la línea de meta. Por su parte, Santero mantuvo el ritmo justo para evitar riesgos y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 11, punto clave para cerrar la temporada antes de tiempo.

El top ten de la competencia lo completaron Yannantuoni, Jerónimo Teti, Rodrigo Lugón, Jorge Barrio, Joel Gassmann, Mauricio Lambiris y Facundo Chapur.