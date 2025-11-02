Fuerte accidente en el TC con el mendocino Julián Santero como protagonista

En un furioso mano a mano con Mariano Werner, el mendocino Julián Santero hizo un trompo y fue chocado de frente. Por suerte, el accidente no fue tan grave.

Este domingo el Turismo Carretera tuvo un nuevo capítulo picante. En el Gran Premio de Paraná, los referentes de Ford, Mariano Werner y el mendocino Julián Santero tuvieron un encontronazo que finalizó con un fuerte accidente.

Después de varios toques entre ambos, que se disputaban el primer lugar en la tercera serie, Santero terminó haciendo un trompo y fue chocado de frente por Otto Fritzler. Por suerte, el accidente no trajo mayores consecuencias para ningún piloto.

Werner, local en Paraná, fue el ganador de esa tercera serie. En la final, que ganó Agustín Canapino, terminó tercero. El mendocino nacido en Guaymallén finalizó 25º.

Así fue el accidente en Paraná Mariano Werner finalizó tercero y Santero quedó sexto el sábado en la clasificación . Por ello, compartieron la primera fila de la tercera batería. Y fue en la largada que el entrerriano largó por el interior de la curva, mientras que el mendocino lo hizo por afuera.

Tras tocarse con los laterales en varias oportunidades, Werner mantuvo la cuerda y dobló por delante. Santero siguió intentando pasarlo por el interior pero no pudo. En un momento, el espacio no fue suficiente para los dos autos y tras un nuevo toque Santero hizo un trompo, quedó dado vuelta y fue impactado por Otto Fritzler. Por el accidente, ninguno de los dos pilotos fue castigado.