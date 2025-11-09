El tremendo sincericidio de Max Verstappen tras finalizar P3 en el Gran Premio de Brasil: "Era algo que no me..."

El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, completó una remontada histórica en Interlagos al salir desde el Pit Lane y finalizar dentro del podio.

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón de Fórmula 1, afirmó que no esperaba llegar al podio en el Gran Premio de Brasil este domingo después de haber iniciado la carrera desde el 'pit lane'.

El tremendo sincericidio de Max Verstappen tras finalizar P3 en el GP de Brasil "Subir al podio desde el 'pit lane' era algo que no me esperaba en absoluto, incluso con un pinchazo al principio de la carrera, por eso tuvimos que volver a entrar en boxes. Así que sí, un resultado increíble para nosotros, muy contento con ello y muy orgulloso de todos los miembros del equipo", dijo el piloto de Red Bull.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1987599647255207964&partner=&hide_thread=false DEL PIT-LINE A QUEDAR 3°



Max Verstappen escribió otro gran capítulo en su historia, tras esta jornada del #BrazilGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/21MhLQc0XM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025 El multicampeón reconoció que el fin de semana en el Gran Premio de Brasil fue "muy duro" para su equipo y señaló que la carrera, "bastante intensa", tuvo mucha acción y adelantamientos.

"Ayer fue muy duro para nosotros, pero ya sabes que nunca nos rendimos, siempre intentamos mejorar y tratar de ganar más tiempo por vuelta y, afortunadamente, hoy lo hemos vuelto a conseguir", comentó.

¿Cómo quedó la pelea por el título de la Fórmula 1? Tras lograr el podio en Interlagos, Verstappen se mantiene en tercera posición en la clasificación de pilotos, con 341 puntos, por detrás de Lando Norris (390) y Oscar Piastri (366), ambos de McLaren.