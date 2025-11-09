Max Verstappen-Interlagos: una ciudad donde demuestra porque es un tetracampeón del mundo de la F1

Max Verstappen completó una remontada histórica en el Gran Premio de Brasil tras largar desde el Pit Lane y finalizar 3° por detrás de Norris y Antonelli.

Max Verstappen-Interlagos: una ciudad donde demuestra porque es un tetracampeón del mundo de la Fórmula 1. Foto: EFE

Ahora, en 2025, el neerlandés no pudo repetir la fórmula, pero volvió a demostrar porque es uno de los mejores pilotos de la historia del deporte automotor. Tras una clasificación para el olvido, Red Bull decidió hacer cambios en el monoplaza de Súper Max por lo que tuvo que salir desde el Pit Lane en la carrera de este domingo.

image Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil. Foto: @RedBullRacing Max Verstappen y una carrera para la historia en Interlagos En una largada muy accidentada por el choque de Gabriel Bortolero, Verstappen logró avanzar varias posiciones hasta ubicarse P13. Sin embargo, cuando salió el Safety Car su equipo lo obligó a ingresar a boxes para cambiar su set de neumáticos. Eso fue una gran decisión, ya que cuando se reanudó la carrera, Max logró ir superando a sus rivales poco a poco hasta meterse dentro del top 10. Además, también logró aprovechar el ingreso de varios pilotos a los boxes tras el abandono de Charles Leclerc y la salida del Virtual Safety Car.

Durante la mitad de la carrera y con sus gomas medias, el neerlandés siguió dejando pilotos atrás hasta ubicarse en la cuarta posición por detrás de los Mercedes de Russell y Antonelli, y el líder de la carrera Norris. A medida que pasaron las vueltas los tres pilotos ingresaron a los pits para cambiar sus neumáticos y en la vuelta 51, Max Verstappen se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

image Verstappen y la alegría por el podio de Antonelli, quien le hizo pelea durante el final de la carrera. Foto: @F1 No obstante, unas vueltas después, lo llamaron para que vuelva a ingresar a los boxes y cambiar sus neumáticos. Finalmente, salió en la quinta posición y poco a poco dejó en el camino a Piastri y Russell. Ya en las últimas vueltas tuvo una feroz batalla con Antonelli, pero el joven italiano demostró autoridad y defendió con uñas y dientes la segunda posición.