Hebe Casado en Buenos Aires: encuentro minero en la previa de la votación del proyecto San Jorge

La Vicegobernadora se reunió con el secretario de Minería de la Nación y ratificó el avance de los proyectos mineros en Mendoza, que se votarán el martes en el Senado.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, viajó a Buenos Aires este jueves y mantuvo un encuentro con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, en el marco del impulso que el Gobierno provincial le ha dado al desarrollo minero y en la previa de la votación que se avecina el próximo martes en el Senado Provincial, sobre todo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del Proyecto San Jorge, de extracción de cobre.

“En el marco del trabajo que venimos realizando para consolidar el desarrollo minero en Mendoza, mantuve una reunión con el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien nos ha venido acompañando de manera permanente en el proceso que impulsamos desde el Gobierno de Mendoza”, expresó Casado en redes sociales.

Luis Lucero y Hebe Casado. Luis Lucero y Hebe Casado. Según detalló, durante el encuentro se realizó un repaso de la evolución del PSJ Cobre Mendocino (Proyecto San Jorge) y de los otras tres iniciativas que el Senado tratará la próxima semana en la Legislatura provincial. Estos son el proyecto de regalías mineras, el fondo compensador ambiental y las DIA de exploración de 27 proyectos de cobre en Malargüe.

“Ha seguido de cerca cada paso orientado a ordenar y fortalecer una actividad que hoy representa una oportunidad concreta para diversificar nuestra economía”, sostuvo sobre Lucero.

Además, Casado destacó que desde la Secretaría de Minería de la Nación manifestaron su predisposición para asistir a la Provincia en el proceso legislativo. “Se pusieron a disposición para responder consultas y brindar la información necesaria para que estas iniciativas avancen con claridad y seguridad jurídica”, señaló.