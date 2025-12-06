Chiqui Tapia presenció la consagración de Inter Miami en la MLS y le dedicó un posteo a Messi y compañía: "¡Salud, campeones!"

Claudio Tapia utilizó sus redes sociales para mostrarse en el Chase Stadium y felicitó a los jugadores argentinos tras el nuevo título obtenido.

Chiqui Tapia observó de cerca el título del Inter Miami de Messi y felicitó a los argentinos vía redes.

La tarde del sábado tuvo clima de fiesta en Miami: el Inter de Lionel Messi se consagró campeón de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final con el 10 como figura y varios argentinos presentes, como Rodrigo De Paul y Javier Mascherano.

No obstante, quien estuvo en el Chase Stadium para presenciar la consagración de las Garzas fue nada menos que Claudio Tapia. El presidente de la AFA, quien mantiene una relación muy cercana la Pulga y el Motorcito, viajó para acompañar los festejos y se mostró muy activo en redes sociales.

El mensaje de Tapia para Messi, De Paul y los argentinos de Inter Miami tras el título de la MLS A horas de las semifinales del Torneo Clausura, el Chiqui no se quiso perder la celebración del elenco rosado en territorio norteamericano. “Felicidades al plantel, especialmente a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y todos los argentinos que lo integran y quedarán por siempre en la historia del Inter de Miami. ¡Salud, campeones!”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1997428000673931472&partner=&hide_thread=false Felicidades al plantel, especialmente a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y todos los argentinos que lo integran y quedarán por siempre en la historia del @InterMiamiCF.



¡Salud, campeones! https://t.co/IZ3tZWZW4e — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 6, 2025 El posteo también lo replicó en Instagram, donde Tapia subió una foto mirando el encuentro y celebrando una nueva conquista con fuerte acento argentino en el sur de Estados Unidos.