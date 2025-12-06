La contundente frase de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS con Inter Miami: "Estuvimos..."

Luego de la histórica consagración con Inter Miami, Lionel Messi expresó su felicidad por el 47° título de su carrera y analizó el gran 2025 de las Garzas.

Messi volvió a gritar campeón con Inter Miami y conquistó el título N°47 de su carrera.

Tras la consagración en el Chase Stadium, la Pulga dio sus sensaciones luego de haber sumado la 47° estrella de su carrera, afianzándose como el futbolista con más títulos en la historia del fútbol.

Qué dijo Lionel Messi tras la histórica consagración de Inter Miami en la MLS "Era uno de los objetivos cuando llegue acá. Pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos. Hicimos un gran año en donde competimos en todos los torneos que nos tocó jugar: llegamos a la final de la Leagues Cup nuevamente, jugamos una semifinal de la Concachampions. El año pasado salimos primeros en el campeonato y lamentablemente quedamos afuera en la primera ronda", comentó el astro argentino en primera instancia, ya con la medalla colgada y el trofeo de campeón en sus manos.

Las palabras de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS con Inter Miami. Las palabras de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS con Inter Miami. Video: ESPN Por la misma línea, Messi se sacó el sombrero con sus compañeros y destacó el esfuerzo de todos ellos para cerrar un 2025 soñado para Inter Miami. "Este año era uno de los objetivos poder ganar la MLS. El equipo hizo un esfuerzo muy grande en un año muy largo y con muchísimos partidos. Estuvimos a la altura", sentenció.

Todos los títulos de Messi en su carrera 34 con Barcelona: 10 campeonatos LaLiga (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), 7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), 7 Supercopas Españolas (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018), 4 Champions Leagues (2006, 2009, 2011 y 2015), 3 Supercopas UEFA (2009, 2011 y 2015) y 3 Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015).