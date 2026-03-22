Con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami se impuso 3-2 sobre el New York City
Inter Miami ganó en el Yankee Stadium por los tantos de Luján, Messi de tiro libre y Micael. Fernández Mercau y Ojeda marcaron para New York City.
Luego de lo que fue la inesperada y temprana eliminación en la Concachampions días atrás, el Inter Miami de Lionel Messi logró dar vuelta la página este domingo y venció 3-2 en condición de visitante a New York City en el Yankee Stadium, en la que es su quinta presentación en la MLS 2026.
En un duelo muy cambiante, las Garzas comenzaron ganando con un gol de Gonzalo Luján en los primero minutos del partido, pero el elenco local lo daría vuelta con los tantos de los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Valentín Ojeda. Allí tuvo que aparecer la Pulga, que marcó la paridad de tiro libre, para que luego Micael dos Santos le diera el triunfo a los dirigidos por Javier Mascherano.
El gol de Luján para el 1-0 de Inter Miami
A los 4 minutos de comenzado el encuentro, Gonzalo Luján abrió el marcador para el cuadro rosa, hoy vestido de negro. Sin embargo, la ventaja no duraría demasiado ya que otro ex San Lorenzo, Nico Fernández Mercau, anotó la igualdad para los de celeste a los 17', determinando así el 1-1 con el que se irían al descanso.
El gol de Nico Fernández Mercau para el empate de NYC
En el complemento, volvería a convertir un argentino, Valentín Ojeda en esta oportunidad, para que el NYC diera vuelta el resultado y se pusiera arriba en el tanteador por primera vez en el cotejo a los 59'. Aunque la alegría neoyorkina sería muy fugaz.
El gol de Ojeda para el 2-1 de New York City
Es que apenas dos minutos después, a los 60', apareció Messi y volvió a marcar tablas con un tiro libre que tuvo un leve pero determinante desvío en la defensa rival. Fue el gol número 901 para el astro rosarino, que comienza a meterse en carrera para llegar a los 1000.
El gol de tiro libre de Messi para el empate de Inter Miami
Finalmente, apareció el brasileño Micael a los 73 para anotar el 3-2 del combinado de Miami, que a la postre sería definitivo. Fue el único tanto del partido convertido por un no argentino.
El gol de Micael para el 3-2 de Inter Miami
Con este resultado, el Inter alcanzó el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS con 10 puntos, producto de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota en 5 encuentros disputados. Su próximo compromiso será el martes 4 de abril como local frente al Austin FC.