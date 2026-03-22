Con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami se impuso 3-2 sobre el New York City

Inter Miami ganó en el Yankee Stadium por los tantos de Luján, Messi de tiro libre y Micael. Fernández Mercau y Ojeda marcaron para New York City.

En un duelo muy cambiante, las Garzas comenzaron ganando con un gol de Gonzalo Luján en los primero minutos del partido, pero el elenco local lo daría vuelta con los tantos de los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Valentín Ojeda. Allí tuvo que aparecer la Pulga, que marcó la paridad de tiro libre, para que luego Micael dos Santos le diera el triunfo a los dirigidos por Javier Mascherano.

El gol de Luján para el 1-0 de Inter Miami Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2035768709977956668?s=20&partner=&hide_thread=false Gonzalo Luján strikes 4 minutes into the game for @InterMiamiCF pic.twitter.com/FsyvAUsYn2 — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026 A los 4 minutos de comenzado el encuentro, Gonzalo Luján abrió el marcador para el cuadro rosa, hoy vestido de negro. Sin embargo, la ventaja no duraría demasiado ya que otro ex San Lorenzo, Nico Fernández Mercau, anotó la igualdad para los de celeste a los 17', determinando así el 1-1 con el que se irían al descanso.

El gol de Nico Fernández Mercau para el empate de NYC Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2035771877616910626?s=20&partner=&hide_thread=false OMG Nicolás Fernández!



Can't hit a free kick better than that for the @newyorkcityfc equalizer against Miami. pic.twitter.com/qLv9ArVIRt — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026 En el complemento, volvería a convertir un argentino, Valentín Ojeda en esta oportunidad, para que el NYC diera vuelta el resultado y se pusiera arriba en el tanteador por primera vez en el cotejo a los 59'. Aunque la alegría neoyorkina sería muy fugaz.

El gol de Ojeda para el 2-1 de New York City Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2035786950972489753?s=20&partner=&hide_thread=false What a ball from Maxi Moralez



Agustín Ojeda puts @newyorkcityfc ahead of Miami. pic.twitter.com/RGGj56xTlK — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026 Es que apenas dos minutos después, a los 60', apareció Messi y volvió a marcar tablas con un tiro libre que tuvo un leve pero determinante desvío en la defensa rival. Fue el gol número 901 para el astro rosarino, que comienza a meterse en carrera para llegar a los 1000.