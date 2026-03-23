La honestidad brutal de Mascherano sobre Messi tras el 3-2 de Inter Miami a New York City

Como es costumbre, Lionel Messi volvió a ser determinante en otro triunfo de Inter Miami y Javier Mascherano se sinceró en conferencia. Qué dijo sobre el 10.

Mascherano se volvió a rendir ante los pies de Messi, esta vez tras el triunfazo a domicilio contra NYC por la MLS.

El Inter Miami dejó atrás un golpe duro y volvió a sonreír en la MLS. Tras la eliminación en octavos de la Concachampions frente a Nashville, el equipo de Lionel Messi se impuso por 3-2 como visitante de New York City para mantenerse en la pelea en los puestos de arriba de la Conferencia Este.

En un partido cambiante, la Pulga volvió a ser determinante marcando el 2-2 transitorio con un tiro libre que contó con cierta complicidad del arquero rival, pero que terminó siendo clave para torcer la historia en favor de las Garzas. En ese contexto, Javier Mascherano, que no estuvo presente en cancha tras su expulsión en el duelo anterior ante Charlotte, dejó una definición contundente sobre la influencia del capitán argentino.

Javier Mascherano, contundente sobre la influencia de Lionel Messi en Inter Miami "Claramente sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados", remarcó el entrenador de Inter Miami tras el encuentro vs. NYC. Además, el Jefecito también se refirió al cuidado físico del rosarino en medio de un calendario apretado y antes de la fecha FIFA. “Tratamos de cuidarlo todo lo posible. Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando y es lo que mejor le hace a su físico. Ahora irá a la selección, y a la vuelta iremos viendo", explicó.

Lionel Messi New York City vs Inter Miami 2026 EFE El tanto ante el conjunto neoyorquino no fue uno más: representó el gol 901 en la carrera de Messi, que sigue estirando números históricos incluso en la recta final de su trayectoria. Un hito redondo que había alcanzado en el partido de vuelta frente a Nashville pese a la eliminación.