El sincericidio de Mascherano tras la rápida eliminación del Inter Miami de Messi de la Concachampions

Javier Mascherano lanzó una cruda autocrítica tras la eliminación de las Garzas frente al Nashville en los octavos de la Concachampions.

El Inter Miami de Lionel Messi recibió un golpe bajo ante su gente. Los dirigidos por Javier Mascherano quedaron eliminados en los octavos de final de la Concachampions al igualar 1-1 frente al Nashville de local.

Las Garzas, que se habían puesto en ventaja con un gol del astro rosarino, quien alcanzó el gol 900 en su carrera profesional, no pudieron aguantar el resultado y un tanto del ex Boca y Huracán, Cristian Espinoza, estampó el 1-1 final y como Nashville convirtió un gol a domicilio, se clasificó a la siguiente instancia por esa regla que aún se mantiene vigente en el máximo torneo de Centroamérica y Norteamérica.

Lionel Messi gol 900 16x9 Pese al gol 900 de Messi, el Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions. @InterMiamiCF Tras la dura eliminación tempranera, Mascherano habló en conferencia de prensa y allí no pudo ocultar el lamento por haberse despedido tan rápido de la competición: “Muy triste. Mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición, en una eliminatoria que fue muy pareja”, sentenció.

El brutal sincericidio de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami Por otro lado, el Jefecito fue muy autocrítico y dejó en claro que fue el único responsable de la eliminación: “No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación, claramente soy yo”, lanzó.

A su vez, también destacó el juego de Nashville: “El rival también juega. Nos taparon bien las opciones que teníamos por dentro. Con Luis y David intentamos ir por afuera para desbordar llenando el área con más gente. Con la desesperación y el rival haciendo todo más lento intentamos ir por fuera para terminar por dentro. Casi no tuvimos opciones, algún que otro remate. Fue por déficit nuestro y virtud del rival”.