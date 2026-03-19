El sincericidio de Mascherano tras la rápida eliminación del Inter Miami de Messi de la Concachampions
Javier Mascherano lanzó una cruda autocrítica tras la eliminación de las Garzas frente al Nashville en los octavos de la Concachampions.
El Inter Miami de Lionel Messi recibió un golpe bajo ante su gente. Los dirigidos por Javier Mascherano quedaron eliminados en los octavos de final de la Concachampions al igualar 1-1 frente al Nashville de local.
Las Garzas, que se habían puesto en ventaja con un gol del astro rosarino, quien alcanzó el gol 900 en su carrera profesional, no pudieron aguantar el resultado y un tanto del ex Boca y Huracán, Cristian Espinoza, estampó el 1-1 final y como Nashville convirtió un gol a domicilio, se clasificó a la siguiente instancia por esa regla que aún se mantiene vigente en el máximo torneo de Centroamérica y Norteamérica.
Tras la dura eliminación tempranera, Mascherano habló en conferencia de prensa y allí no pudo ocultar el lamento por haberse despedido tan rápido de la competición: “Muy triste. Mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición, en una eliminatoria que fue muy pareja”, sentenció.
El brutal sincericidio de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami
Por otro lado, el Jefecito fue muy autocrítico y dejó en claro que fue el único responsable de la eliminación: “No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación, claramente soy yo”, lanzó.
A su vez, también destacó el juego de Nashville: “El rival también juega. Nos taparon bien las opciones que teníamos por dentro. Con Luis y David intentamos ir por afuera para desbordar llenando el área con más gente. Con la desesperación y el rival haciendo todo más lento intentamos ir por fuera para terminar por dentro. Casi no tuvimos opciones, algún que otro remate. Fue por déficit nuestro y virtud del rival”.
“No ponemos excusas cuando ganamos ni cuando perdemos. El torneo es así, siempre fue así. Es una pena quedarnos eliminados, soy el máximo responsable. Tendremos que tragar la bronca que tenemos y aprender de los errores cometidos. Hay que reponerse para lo que tenemos que afrontar en el futuro”, añadió.
Mascherano valoró el esfuerzo de sus dirigidos
Por último, Javier Mascherano valoró el esfuerzo de los jugadores del Inter Miami: “Yo creo que el equipo se está comportando bien, los jugadores se entregaron al máximo. Si el equipo hoy no hizo un partido brillante y no pasó la eliminatoria, claramente el responsable es el entrenador”, cerró.