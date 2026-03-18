Pese al tanto de Messi, Inter Miami igualó 1-1 con Nashville y quedó afuera de la Concachampions por gol de visitante

Por los octavos de final de la Concachampions 2026, luego de lo que fue el empate 0-0 en la ida, el Inter Miami no pudo hacerse fuerte como local, empató 1-1 con Nashville SC en el Chase Stadium y quedó afuera por gol de visitante. Lionel Messi convirtió el gol número 900 de su carrera, pero la fiesta fue incompleta.