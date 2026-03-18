Pese al tanto de Messi, Inter Miami igualó 1-1 con Nashville y quedó afuera de la Concachampions por gol de visitante
Tras el 0-0 en la ida, Inter Miami ganaba con un gol de Messi al minuto 7, pero Nashville lo empató a los 74'. El equipo de Leo quedó eliminado en octavos.
Por los octavos de final de la Concachampions 2026, luego de lo que fue el empate 0-0 en la ida, el Inter Miami no pudo hacerse fuerte como local, empató 1-1 con Nashville SC en el Chase Stadium y quedó afuera por gol de visitante. Lionel Messi convirtió el gol número 900 de su carrera, pero la fiesta fue incompleta.
La Pulga había logrado abrir el marcador en el arranque, antes de los 7 minutos y ponía a las Garzas arriba en la serie. Pero otro argentino terminaría amargando al astro rosarino, ya que a los 74' Cristian Espinoza marcó la igualdad y le permitió al equipo amarillo avanzar a cuartos de final.
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