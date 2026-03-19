El DT de Nashville felicitó a Messi tras eliminar a Inter Miami en octavos de la Concachampions: el motivo

BJ Callaghan se mostró muy contento por eliminar al vigente campeón de la MLS y también aprovechó para felicitar a Lionel Messi. ¿A qué se debe?

Parecía que iba a ser una noche perfecta para Lionel Messi e Inter Miami, pero Nashville arruinó todos los planes. A pesar del gol 900 del capitán de la Selección argentina, el cuadro del norte de Estados Unidos dio el gran golpe al eliminar a las Garzas en los octavos de final de la Concachampions.

El equipo dirigido por BJ Callaghan avanzó a la siguiente instancia (se verán las caras con el América de México) a través de la vía del gol de visitante, ya que tras el 0-0 en la ida, el conjunto amarillo igualó 1-1 en Florida con un gol de Cristian Espinoza y logró dejar en el camino a Messi y compañía.

El técnico de Nashville felicitó a Messi, ¿cuál fue el motivo? Tras el final del partido, el técnico de Nashville habló en conferencia de prensa y en primer lugar felicitó a Lionel Messi por haber alcanzado los 900 goles en su carrera como futbolista profesional: “Felicidades a él por los 900 goles, es el mejor. Pero nosotros estamos enfocados en nuestro camino y en avanzar. Sabíamos lo que nos iba a costar esta noche y estamos orgullosos de haberlo conseguido”, sentenció.

Video: El gol 900 de Messi El gol 900 de Messi para el 1-0 de Inter Miami El análisis del partido En cuanto al análisis del partido, BJ Callaghan destacó la mentalidad mostrada por sus dirigidos para competir ante el Inter Miami: “Creo que ahora mismo tenemos un grupo en ese vestuario que tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. Se vio a lo largo de la noche: un espíritu implacable que continuó luchando sin importar lo que estuviera sucediendo en el campo. Se mantuvieron unidos todo el tiempo, fueron recompensados con el gol y terminaron el partido con fuerza”, lanzó.

“En la segunda mitad pudimos ser un poco más agresivos y cohesivos en la presión. Una vez que conseguimos el gol, sabíamos que Miami iba a lanzarse con todo, pero los jugadores que entraron desde el banquillo hicieron un trabajo tremendo”, añadió el DT de Nashville.