El DT de Nashville felicitó a Messi tras eliminar a Inter Miami en octavos de la Concachampions: el motivo
BJ Callaghan se mostró muy contento por eliminar al vigente campeón de la MLS y también aprovechó para felicitar a Lionel Messi. ¿A qué se debe?
Parecía que iba a ser una noche perfecta para Lionel Messi e Inter Miami, pero Nashville arruinó todos los planes. A pesar del gol 900 del capitán de la Selección argentina, el cuadro del norte de Estados Unidos dio el gran golpe al eliminar a las Garzas en los octavos de final de la Concachampions.
El equipo dirigido por BJ Callaghan avanzó a la siguiente instancia (se verán las caras con el América de México) a través de la vía del gol de visitante, ya que tras el 0-0 en la ida, el conjunto amarillo igualó 1-1 en Florida con un gol de Cristian Espinoza y logró dejar en el camino a Messi y compañía.
El técnico de Nashville felicitó a Messi, ¿cuál fue el motivo?
Tras el final del partido, el técnico de Nashville habló en conferencia de prensa y en primer lugar felicitó a Lionel Messi por haber alcanzado los 900 goles en su carrera como futbolista profesional: “Felicidades a él por los 900 goles, es el mejor. Pero nosotros estamos enfocados en nuestro camino y en avanzar. Sabíamos lo que nos iba a costar esta noche y estamos orgullosos de haberlo conseguido”, sentenció.
Video: El gol 900 de Messi
El análisis del partido
En cuanto al análisis del partido, BJ Callaghan destacó la mentalidad mostrada por sus dirigidos para competir ante el Inter Miami: “Creo que ahora mismo tenemos un grupo en ese vestuario que tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. Se vio a lo largo de la noche: un espíritu implacable que continuó luchando sin importar lo que estuviera sucediendo en el campo. Se mantuvieron unidos todo el tiempo, fueron recompensados con el gol y terminaron el partido con fuerza”, lanzó.
“En la segunda mitad pudimos ser un poco más agresivos y cohesivos en la presión. Una vez que conseguimos el gol, sabíamos que Miami iba a lanzarse con todo, pero los jugadores que entraron desde el banquillo hicieron un trabajo tremendo”, añadió el DT de Nashville.
Por último, el técnico estadounidense dejó en claro cuál es el objetivo del club: “Nuestra ambición es enfrentar a la élite de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este torneo reúne a los mejores y queremos ser un equipo que avance en estas competiciones y pelee por trofeos”, concluyó.