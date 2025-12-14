La desaforada reacción de la esposa de Verón tras el título de Estudiantes: "La justicia divina existe"

Entre lágrimas, Valentina Martín, la pareja de Verón, felicitó al plantel de Estudiantes por la épica consagración y dejó un mensaje con un claro destinatario.

La final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing dejó muchas imágenes fuertes y emotivas. Una de ella se dio por fuera del campo de juego en una de las tribunas del Madre de Ciudades en la que se encontraban los hinchas del Pincha, que pasó a tener un rol preponderante por la presencia de Juan Sebastián Verón y su familia.

Mientras el equipo de Eduardo Domínguez festejaba la épica consagración por penales en Santiago del Estero, Valentina Martín, la esposa de la Brujita, se mostró muy emocionada y dejó una fuerte frase a modo de desahogo por todo lo que rodeó al mundo Estudiantes en las últimas semanas.

La reacción de la esposa de Verón tras la consagración de Estudiantes “Estoy feliz por los jugadores, por todo el plantel, por Sebastián. Por todo”, comenzó diciendo, entre lágrimas, minutos después de la hazaña del club platense. A su vez, lanzó unas palabras que expresaron todo. “Nos lo merecemos más que nadie. La justicia divina existe”, sentenció en diálogo con Diario Olé.

La reacción de Valentina Martín, la esposa de Verón, tras el título de Estudiantes. La reacción de Valentina Martín, la esposa de Verón, tras el título de Estudiantes. Y claro, las palabras de Martín no fueron al azar. El mensaje apuntó directo al contexto que atraviesa el Pincha desde hace casi un mes, marcado por fuertes cruces entre Verón y Claudio Tapia. La postura pública contra el reconocimiento de Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por la tabla anual generó una fuerte polémica, que se profundizó con el recordado pasillo de espaldas del plantel al Canalla y los posteriores cruces con la AFA.