Por qué Boca debería hacerle el pasillo de campeón a Estudiantes en el Apertura 2026

Estudiantes se consagró campeón del Clausura y, por reglamento, Boca se vería obligado a efectuar el reconocimiento en el siguiente torneo. El motivo.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing en el Madre de Ciudades y sumó una estrella más a su historia. Mientras el Pincha sigue de festejos por la consagración, el fútbol argentino entero se empezó a hacer una pregunta inevitable: ¿quién será el equipo que tendrá que recibirlo en 2026 con el pasillo de campeón?

A pocas semanas del "espaldazo" a Rosario Central por el polémico título otorgado por la AFA, el club platense invertirá el rol y, según lo que indica el reglamento, deberá ser reconocido por un rival en un pasillo de honor. El Boletín N° 6625, el mismo que se usó para sancionar duramente al León por el episodio en el Gigante de Arroyito, indica que el reconocimiento al campeón debe hacerse en el primer partido que juegue como local post coronación.

Pasillo de espaldas de Estudiantes a Central Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo, pero ¡de espaldas! en clara referencia a la disconformidad de la medida de la AFA. Fotobaires Para cerrar el año, Estudiantes irá por otro título cuando enfrente a Platense en el Trofeo de Campeones, el próximo sábado 20 de diciembre en San Nicolás. Ya en lo que respecta al 2026, el equipo de Eduardo Domínguez debutará en el Torneo Apertura visitando a Independiente en Avellaneda, sin pasar todavía por UNO.

Tras ser campeón, el primer partido como local de Estudiantes será ante Boca: ¿habrá pasillo? Recién después de eso el vigente campeón volverá a jugar en su estadio. Y, para colmo, el rival no será uno más: Boca, por la segunda fecha de la Zona A. En ese sentido, si se respeta lo que marca el reglamento, el Xeneize se verá obligado a realizar el pasillo de honor en su visita a La Plata.