Copa Libertadores 2026: con siete equipos argentinos, así están hoy los bombos para el sorteo

La Copa Libertadores abrió oficialmente el camino hacia su edición 2026. El torneo ya cuenta con 44 equipos clasificados, entre ellos el paquete completo de clubes argentinos, luego de la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura, que se transformó en el séptimo representante del país .

La Conmebol realizará este miércoles 18, a las 12, el sorteo de las Etapas Preliminares. En tanto, el sorteo de la fase de grupos está previsto para el miércoles 18 de marzo de 2026, instancia en la que quedarán definidos los cruces iniciales del certamen.

¡Bienvenido! @EdelpOficial jugará la CONMEBOL #Libertadores 2026. El nuevo campeón del fútbol argentino va por la #GloriaEterna .

Argentina tendrá fuerte presencia en la próxima edición. Estudiantes, Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca (el único de los cinco grandes) ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors deberá disputar el Repechaje para intentar meterse entre los 32 mejores.

Jorge Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso, con el trofeo de campeón de la Liga Profesional 2025.

Rosario Central con la copa de campeón de la Liga

Además de los argentinos, ya tienen su lugar asegurado en la fase de grupos Always Ready y Bolívar por Bolivia; Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil; Coquimbo Unido y Universidad Católica por Chile; Independiente Santa Fe por Colombia; Independiente del Valle por Ecuador; Cerro Porteño y Libertad por Paraguay; Universitario por Perú; Nacional y Peñarol por Uruguay; y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

MDZ te adelanta cómo quedarían hoy los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026, con Boca , Estudiantes y un Repechaje clave que todavía puede cambiar el mapa.

Boca festejo Boca Juniors, que está 4to en el ranking Conmebol, vuelve a la Libertadores después de dos años consecutivos sin jugarla y será cabeza de serie de uno de los grupos. Fotobaires

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Lanús, Cerro Porteño, Bolívar, Cruzeiro, Junior, Brasil II.

Bombo 3: Universitario, Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y los cuatro equipos que superen el Repechaje.

Liga de Quito, Junior y Sporting Cristal se están clasificando, pero todavía no sellaron su lugar en la fase de grupos. Falta definirse 1 cupo en Brasil, 1 en Bolivia, 1 en Colombia y 1 en Ecuador.

El reglamento establece que no puede haber dos equipos del mismo país en un grupo, salvo que uno de ellos provenga del Repechaje, situación que podría involucrar a Argentinos Juniors.

Cómo será y que equipos jugarán el Repechaje

argentinos Argentinos Juniors jugará la Fase 2 del Repechaje de la Libertadores. Prensa AAAJ

El Repechaje de la Copa Libertadores se juega en tres fases eliminatorias, todas a partidos de ida y vuelta. Su objetivo es completar los 4 cupos finales para la fase de grupos. Así funciona, paso a paso:

Fase 1: la disputan 6 equipos, divididos en dos bombos.

Bombo 1: Alianza Lima (Perú), The Strongest (Bolivia) y Deportivo Táchira (Venezuela).

Bombo 2: Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud de las Piedras (Uruguay).

Se sortean 3 cruces. Los 3 ganadores avanzan a la Fase 2 y los perdedores quedan eliminados de las copas internacionales.

Fase 2: participan 16 equipos.

Bombo 1: Botafogo (Brasil), Barcelona (Ecuador), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors, Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile).

Bombo 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), Cusco (Perú), O’Higgins (Chile), Bolivia IV y los 3 ganadores de la Fase 1.

Se juegan 8 llaves: los 8 ganadores pasan a la Fase 3 y los 8 perdedores clasifican a la Copa Sudamericana.

Fase 3: la juegan los 8 ganadores de la Fase 2, en 4 cruces directos.

Los 4 ganadores ingresan a la fase de grupos de la Libertadores y van al Bombo 4.

Los 4 perdedores pasan a la fase de grupos de la Sudamericana.

En síntesis, el Repechaje arranca con 6 equipos, suma 16 en la Fase 2 y termina definiendo 4 clasificados a la Libertadores y 12 equipos derivados a la Sudamericana.

El calendario completo de la Libertadores 2026

La Fase 1 comenzará el martes 2 de febrero. La Fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero, donde entrará en competencia el equipo argentino. La Fase 3 se jugará entre el 3 y el 12 de marzo: los cuatro ganadores avanzarán a la fase de grupos y los cuatro perdedores pasarán a la Copa Sudamericana.

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril. Las seis fechas se disputarán entre abril y mayo. El sorteo de octavos será en la semana del 6 de junio. Los octavos se jugarán en agosto, los cuartos en septiembre, las semifinales en octubre y la final está prevista para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.