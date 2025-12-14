Messi Cup: River venció al Atlético de Madrid y se coronó campeón en Estados Unidos
Con un doblete de Bruno Cabral, River se impuso por 2-0 al Colchonero y levantó la primera edición del torneo juvenil organizado por el astro argentino.
River venció 2 a 0 al Atlético de Madrid gracias a un doblete de Bruno Cabral y se consagró campeón de la Messi Cup. El combinado Sub 16 del Millonario se quedó con la primera edición del torneo organizado por el astro rosarino tras enfrentarse a rivales de la talla del Barcelona, Manchester City, Inter y Chelsea, antes de medirse en la final frente al Colchonero.
El torneo juvenil que lleva el nombre de Lionel Messi reunió a ocho academias Sub 16 de primer nivel y se disputó en el Chase Stadium. Aunque el capitán argentino estuvo presente durante la fase de grupos y compartió momentos con los chicos, no asistió a las semifinales ni a la final por una gira en India.
La final fue pareja en el inicio, con pocas situaciones claras hasta que River golpeó con contundencia. A los 27 minutos, Bruno Cabral abrió el marcador con un remate potente desde la frontal y, poco después, volvió a aparecer para el 2-0 tras una gran definición dentro del área. Con esos goles, el delantero de 15 años cerró el torneo como máximo artillero con siete tantos.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Martín Pellegrino quedó con uno menos por la expulsión de Valentín Sayago, lo que obligó a replegarse ante un Atlético de Madrid volcado al ataque. Aun así, River resistió con solidez y sostuvo la ventaja para quedarse con la primera edición de la Messi Cup.
El camino al título incluyó una goleada 5-1 al Inter de Milán en la fase de grupos, un triunfo 3-1 ante Chelsea en semifinales y una actuación decisiva de Cabral durante todo el certamen. Detrás quedaron Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, en un torneo que combinó competencia de alto nivel, proyección juvenil y el respaldo simbólico de Messi al desarrollo de las nuevas generaciones.