Godoy Cruz oficializó a Mariano Toedtli como su nuevo entrenador

El entrenador conoce el club de su paso como ayudante de campo de Gabriel Heinze y buscará devolver al Tomba a Primera División.

José Mansur se quedó con el triunfo en unas elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba y así quedó definido buena parte del futuro institucional y también deportivo, teniendo en cuenta que en su condición de candidato, ya había adelantado cuál sería el cuerpo técnico a contratar para devolver el equipo a Primera División.

Así es como Mariano Toedtli se erige ahora como el próximo entrenador para la temporada de Primera Nacional, el ex ayudante de campo de Gabriel Heinze que ya fue oficializado por Godoy Cruz en sus redes.

"¡Bienvenido, Mariano! Mariano Toedtli es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT se sumará para dirigir los trabajos del plantel profesional este lunes", escribieron en un posteo en la cuenta oficial del club.

Además, contaron que sus asistentes serán Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli. Su preparador físico Fernando Luciani y su analista Bruno Ferreyra. También se sumarán profesionales del club a ese cuerpo técnico.

Quién es Mariano Toedtli Mariano Toedtli es cordobés, tiene 49 años y fue ayudante de campo de Gabriel Heinze durante la estadía del Gringo justamente en Godoy Cruz, por lo que conoce al club. También lo acompaño en Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.