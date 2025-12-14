El posteo de Diego Milito tras la derrota de Racing en la final del Clausura que conmovió a los hinchas
Racing cayó por penales en Santiago del Estero y se quedó sin el Torneo Clausura, pero su presidente dejó una fuerte muestra de respaldo y emoción.
Racing estuvo a un paso de cerrar el año con un título local y el pasaje directo a la Copa Libertadores 2026, pero la final del Torneo Clausura terminó en desilusión. Tras el 1-1 en 120 minutos, Estudiantes se impuso 5-4 en los penales en Santiago del Estero y dejó a la Academia con las manos vacías.
Con el paso de las horas y ya lejos del fragor de la definición, Diego Milito eligió expresarse. El presidente del club utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción, orgullo y respaldo hacia el plantel, el cuerpo técnico y los hinchas, en un momento de fuerte impacto anímico.
El mensaje de Diego Milito tras la final perdida por Racing
“Cuesta, sí, es duro. Tenemos que atravesar este dolor para seguir peleando por cosas importantes. Seguimos firmes y convencidos de hacia donde vamos. Estamos en el buen camino, ha sido un año maravilloso, de grandes emociones y aprendizajes”, escribió el exdelantero en una historia que rápidamente se viralizó.
Milito también destacó el compromiso del grupo a lo largo de toda la temporada, en la que Racing logró la Recopa Sudamericana y fue protagonista en cada competencia que disputó. “Quiero agradecer a todo el plantel y al cuerpo técnico por representar al club y al hincha de la mejor manera”, agregó.
El mensaje incluyó un reconocimiento especial para la gente de Racing. “A los hinchas y socios, gracias una vez más por acompañar y bancar en todo momento, porque sin su apoyo y acompañamiento, es imposible. Me siento orgulloso de todos ustedes. Sigamos todos juntos que así somos más fuertes”, remarcó.
Por último, Milito no se olvidó del equipo femenino, que este domingo a las 20 horas disputará la revancha de la final ante Belgrano en Córdoba, tras ganar 1-0 la ida en Avellaneda. “Y hoy, vamos las chicas que tenemos otra final”, cerró, en un gesto que terminó de redondear un mensaje de unidad y pertenencia.