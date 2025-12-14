Qué dijo Juan Sebastián Verón sobre la continuidad de Eduardo Domínguez tras el título de Estudiantes

Verón habló luego de la consagración en el Clausura y dejó abierta la puerta para que el Barba Domínguez siga al frente del equipo en 2026.

Juan Sebastián Verón y Eduardo Domínguez tuvieron algunos cortocircuitos durante el año. Sin embargo, la renovación el DT empieza a tomar forma.

Tras la victoria por penales ante Racing y la consagración en el Torneo Clausura, Eduardo Domínguez sumó su cuarto título como entrenador de Estudiantes. Con el pasaje asegurado a la Copa Libertadores 2026 y el Trofeo de Campeones en el horizonte, el foco se corrió de inmediato hacia su continuidad, ya que su contrato vence en diciembre.

Consultado sobre el tema, Juan Sebastián Verón no esquivó la pregunta y dejó una señal clara. “Ojalá sea con Eduardo a la cabeza”, reconoció el presidente del Pincha en diálogo con TyC Sports, aunque rápidamente marcó un matiz: “Nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar y planificar”.

La respuesta de Juan Sebastián Verón sobre el futuro de Domínguez Juan Sebastián Verón sobre Eduardo Domínguez Juan Sebastián Verón sobre Eduardo Domínguez TyC Sports La Brujita también remarcó que el título cambia el escenario y obliga a pensar más allá. “Tenemos que saber que por delante tenemos objetivos nuevos que van a ser más complejos”, afirmó, en referencia a la exigencia que implicará volver a competir en el máximo torneo continental.

Durante buena parte de la temporada, el rendimiento del equipo había generado dudas e incluso Estudiantes logró meterse en los playoffs gracias a otros resultados. Sin embargo, la obtención del Clausura reordenó el clima interno y el abrazo entre Verón y Domínguez en plena cancha sirvió para desactivar versiones de un supuesto distanciamiento.