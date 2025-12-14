Los despiadados memes de la consagración de Estudiantes en el Clausura ante Racing: Verón, protagonista

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 al vencer 5-4 en los penales a Racing en la final. En un definición para el infarto, los de Avellaneda ganaban con un golazo de Adrián Martínez a los 81 minutos, pero un tanto agónico de Guido Carrillo forzó el tiempo extra y la posterior tanda.
Todo lo que rodeó al Pincha a lo largo de los playoffs, con la guerra declarada entre Juan Sebastián Verón y la AFA fueron una fuente inagotable de memes tras la coronación pincharrata. También lo fue el hecho de que a la Academia se le haya escapado el triunfo sobre el final. Incluso, antes del 1-1, cuando los fanáticos fanáticos blanquicelestes ya se creían campeones, le dedicaron sus propios memes elogiosos a Maravilla.
Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Racing
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2000042799425610236?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TermitoBostero/status/2000041992814797218?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanignaci03/status/2000038847137120544?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferneConCoca7/status/2000039689596576211?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kevint21_/status/2000037654734290953?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DJTIME2023/status/2000038635446718537?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloemiliocap/status/2000037880752636037?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Okrymoke/status/2000038097015210275?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Saanti4444__/status/2000020934053536050?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasRC_/status/2000021101246865916?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BucatariManuel/status/2000020956547612985?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoMango2/status/2000041808680632543?s=20&partner=&hide_thread=false