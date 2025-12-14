Los despiadados memes de la consagración de Estudiantes en el Clausura ante Racing: Verón, protagonista

Todo lo que rodeó al Pincha a lo largo de los playoffs, con la guerra declarada entre Juan Sebastián Verón y la AFA fueron una fuente inagotable de memes tras la coronación pincharrata. También lo fue el hecho de que a la Academia se le haya escapado el triunfo sobre el final. Incluso, antes del 1-1, cuando los fanáticos fanáticos blanquicelestes ya se creían campeones, le dedicaron sus propios memes elogiosos a Maravilla.