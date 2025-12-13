Del éxtasis a la agonía: las reacciones de Costas al gol de Maravilla y el empate agónico de Estudiantes

Gustavo Costas pasó de festejar enfervorizadamente el 1-0 de Racing a los 81 minutos, a amargarse con el 1-1 de Guido Carrillo en el descuento.

Gustavo Costas es reconocido por su ferviente pasión blanquiceleste, la cual constantemente se le entrecruza en su trabajo como DT de Racing. Como un hincha más, pero con las riendas del equipo en sus manos, cada partido es una exposición de emociones de su parte, y cuando hay un título en juego, esto se intensifica.

Este sábado, en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata, el entrenador de 62 años pasó en un muy breve período de tiempo del éxtasis, cuando Adrián Martínez marcó el 1-0 para la Academia a los 81 minutos, a la agonía, cuando Guido Carrillo marcó el empate de manera agónica en el descuento.

El gol de Maravilla y la alegría de Gustavo Costas

EL HINCHA NÚMERO 1 DE RACING: la locura de Gustavo Costas en el gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de la Academia contra Estudiantes en la final del #TorneoClausura.

— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

El golazo que hizo Maravilla, a falta de tan solo 10 minutos para cumplir el tiempo reglamentario, parecía definitivo. Costas, como no podía ser de otro modo, lo gritó con alma y vida, y como parecía que el resultado no se iba a volver a mover, ya comenzaba a saborear la nueva coronación liguera.