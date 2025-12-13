El tremendo gesto de Gastón Martirena con dos hinchas de Racing que viajaron a dedo a la final en Santiago

Padre e hijo recorrieron más de 550 kilómetros a pie para alentar a Racing en el partido decisivo. Al enterarse, Gastón Martirena tuvo una actitud que conmovió a todos.

Martirena y uno de esos gestos que nadie olvida previo a la final con Estudiantes.

En la previa de la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, una historia emotiva se robó la escena lejos del césped. Gastón Martirena, lateral uruguayo de la Academia, tuvo un gesto que rápidamente se viralizó: les regaló dos entradas a un padre y a su hijo que habían llegado a Santiago del Estero a dedo y sin boletos, con la ilusión intacta de alentar a su equipo en la definición del campeonato.

La movida se gestó tras conocerse el sacrificio de los hinchas, que viajaron desde San Marcos Sierra, Córdoba, a más de 550 kilómetros de distancia. La travesía incluyó viajes en autos de desconocidos y largos tramos caminando. “Salimos el miércoles y llegamos el mismo día por que nos levantaron tres autos y el último nos alcanzó hasta Santiago”, relató el padre en diálogo con TyC Sports.

El gesto de Martirena con padre e hijo de Racing que viajaron a dedo a Santiago del Estero La historia llegó al plantel de Racing y el primero en tomar contacto fue Gabriel Rojas, quien les avisó que intentarían darles una mano. Luego apareció Martirena, que se comunicó directamente con el hincha y terminó de cerrar el trato. “Me mandó una foto con las dos entradas sobre su pierna. También se contactó el hijo de Costas por si necesitábamos algo”, contó el protagonista, donde además confesó la incertidumbre que atravesaron durante el viaje, incluso sin saber dónde iban a dormir.

Horas más tarde, el sueño se completó. Padre e hijo se acercaron al hotel donde se hospeda el plantel de la Academia, recibieron los tickets de mano del defensor uruguayo e intercambiaron unas palabras que sellaron una experiencia inolvidable.