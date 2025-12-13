Llegó a Boca en 2016, jugó cuatro partidos oficiales, salió ¡8 veces a préstamo! y se irá libre a fin de año

Tras una década ligado al club, se confirmó que un futbolista no renovará su contrato con Boca para seguir su carrera en un equipo del Ascenso. De quién se trata.

El cierre de año traerá una despedida particular en Boca. Después de nueve años y medio con contrato vigente, Nazareno Solís dejará de pertenecer al club y continuará su carrera en Deportivo Madryn. El delantero finalizará su vínculo el próximo 31 de diciembre y se marchará con el pase en su poder, poniendo fin a una relación extensa, pero con escaso recorrido en la Primera del Xeneize.

Fin de un ciclo inédito: Solís se va de Boca luego de nueve años y medio La salida no será una sorpresa. Durante todo 2025, Solís jugó a préstamo en el equipo patagónico y fue una de las piezas importantes de una campaña histórica en la Primera Nacional, en el Aurinegro estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Liga Profesional. En base a eso, el futbolista de 31 años acordó su continuidad en la institución de Chubut por un año más.

La historia del atacante con Boca comenzó en agosto de 2016, cuando arribó en condición de libre en medio de un reclamo de Talleres por su salida. Con Guillermo Barros Schelotto como entrenador, tuvo un paso breve por el primer equipo: disputó apenas cuatro partidos oficiales, sin goles, pero con dos asistencias en el torneo 2016/17 en el que el club de la Ribera se terminaría consagrando.

Todos los préstamos de Solís desde que llegó al Xeneize A partir de allí, sin lugar en el plantel profesional, el delantero encadenó ocho préstamos de manera ininterrumpida. Pasó por Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y finalmente Deportivo Madryn, donde encontró su lugar en el mundo.