Desde la tribuna, como un hincha más: así ve Juan Sebastián Verón la final de Estudiantes ante Racing

Ante la suspensión que le impuso la AFA, Verón, que no pudo asistir a Santiago en su rol de presidente de Estudiantes, dijo presente igualmente en la popular.

Estudiantes de La Plata, tras un año irregular en el ámbito local, logró meterse, contra todo pronóstico, en al final del Torneo Clausura, en la que enfrenta este sábado a Racing. Todo el camino hasta esta definición se dio en medio de la guerra entre la AFA y Juan Sebastián Verón, lo que le agregó una cuota extra de morbo.

Un momento bisagra fue el histórico "espaldazo" a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, lo que valió, entre otras fuertes consecuencias, una suspensión de 6 meses para la Brujita para ejercer su rol de presidente pincharrata para toda actividad relacionada al fútbol. Pese a esto, en una nueva señal de confrontación, y rompiendo con sus cábalas para las finales, el exmediocampista decidió asistir a Santiago del Estero en calidad de "hincha".

Juan Sebastián Verón asistió a la final como un hincha más Juan Sebastián Verón asistió a la final como un hincha más Las distintas cámaras, ya fuera las de televisión, de reporteros gráficos o las de los celulares de los fanáticos, captaron a Verón llegando al Estadio Único Madre de Ciudades, acompañado de su esposa, Valentina Martín, para luego dirigirse a la tribuna popular y mezclarse con el resto del público del León.

Desde allí, con ropa del club, una gorra y anteojos para sol (un outfit completamente negro), se lo vio alentar, cantar y también sacarse fotos con otros hinchas y hasta firmar autógrafos, lo que da cuenta de la idolatría indiscutible que construyó en Estudiantes y el fuerte apoyo de su gente en estos momentos.