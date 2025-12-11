La llamativa determinación de Verón para la final entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero

En plena guerra política con la AFA, Juan Sebastián Verón tomó una tajante decisión de cara al duelo decisivo del Torneo Clausura 2025.

El titular del Pincha dirá presente en la tribuna popular del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De esta manera, la Brujita le dará la espalda a la decisión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino y alentará a su club en el encuentro definitorio frente a Racing Club.

Juan Sebastián Verón El presidente de Estudiantes llevará su caso al Tribunal Arbitral del Deporte para intentar anular la sanción por el pasillo de espaldas ante Rosario Central. @EdeLPOficial "Viaja en avión a Tucumán, pasará la noche allá e irá a la popular, la cual fue comprada para estar presente este sábado para decirle a Toviggino y Tapia en su tierra 'mirá cómo vengo a alentar al Pincha'… a la platea no voy, voy a la popular", señaló el mencionado periodista.

Las repercusiones de la decisión de Juan Sebastián Verón La determinación de Verón generó un fuerte revuelo en el ambiente del fútbol, ya que su presencia en la cancha, pese a la sanción, se interpreta como un gesto político y deportivo de alto impacto. En Estudiantes ven la actitud como una señal de respaldo absoluto al plantel en la final, mientras que en AFA y en el Consejo Federal la consideran una clara provocación en medio de una relación ya tensionada.

El viaje del presidente pincharrata al norte del país también se lee como una demostración de cercanía con los hinchas, ya que la popular elegida por el exfutbolista será la misma en la que se ubicarán miles de simpatizantes platenses. Para muchos fanáticos, la decisión del ídolo del club simboliza el espíritu de la institución y se transformó rápidamente en tema de conversación en redes sociales.