La cruda confesión de Ángel Correa acerca de por qué decidió irse del Atlético de Madrid: "Ya estaba harto"

Ángel Correa, después de 10 años en el Atlético de Madrid, pateó el tablero este 2025 y, para sorpresa de la mayoría de los fanáticos, se fue en julio a los Tigres UANL de México, en donde no le costó nada en convertirse en una de las principales figuras (si no la máxima) del equipo.

No parecía una decisión sencilla abandonar al Colchonero, el club en el que jugó 469 partidos, estaba rodeado de compañeros de la Selección argentina y era de los jugadores más queridos por la hinchada rojiblanca. Además, dejar LaLiga de España, probablemente el segundo mejor torneo después de la Premier League inglesa, para ir a la Liga MX resultó un movimiento más que curioso a un año para el Mundial 2026.

"Esta liga no la tenía tan vista, siendo sincero, pero si había algo que deseaba en los últimos meses que estuve en el Atlético, era venir a Tigres. Vivir todo esto que estoy viviendo ahora, lo estaba deseando mucho", señaló el delantero rosarino en diálogo con TUDN respecto del nivel del campeonato azteca. "Cuando empecé a jugar me di cuenta que es una liga muy competitiva, que tiene grandes equipos, que se preparan muy bien y que son todos los partidos muy complicados", agregó.

En ese sentido, Angelito confesó por qué decidió irse del elenco comandado por el Cholo Simeone después de una década allí: "Principalmente, yo ya estaba harto. Ya la estaba pasando mal ahí en el Atlético, ya después de muchos años. Necesitaba un cambio para mi cabeza", reveló. Y explicó: "Hablé con mi mujer y mis hijas, y lo que más me costó fue mi hija más grande, que tiene 10 años, para que entendiera esta situación".