La Lepra en casa y Gimnasia de visitante: con quiénes debutan los mendocinos en la Liga Profesional 2026
Este jueves se conocieron los rivales de los mendocinos en el debut. En tanto el clásico mendocino se jugará en la fecha 16 de cada torneo (Apertura y Clausura)
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los representantes mendocinos en la primera división del fútbol argentino, conocieron este jueves a los rivales que tendrán que enfrentar en la Liga Profesional 2026. La Lepra forma parte de la Zona B, mientras que el Lobo está en la A.
Cada uno de los equipos disputará, en cada torneo (Apertura y Clausura) un total de 16 partidos: 14 de ellos serán ante los rivales de su grupo y los dos restantes interzonales (uno enfrentará a ambos por ser el clásico y el otro se determinó por sorteo).
Independiente Rivadavia debuta ante Atlético Tucumán el Gargantini, mientras que Gimnasia visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero. El primer partido del Lobo como local en Primera División será ante San Lorenzo en la fecha 2.
El torneo arranca el fin de semana del 25 de enero. La segunda fecha será entre semana, el 28 de enero.
Cuándo será el clásico entre los mendocinos
La Lepra y el Lobo se verán las caras en el marco de la 16ª fecha de cada uno de los torneos. El primero, en el Apertura, se disputará en el Bautista Gargantini (el fin de semana del 26 de abril). La revancha, en el Clausura, tendrá como escenario el Víctor Legrotaglie. Sin embargo, existe la intención de llevar los dos partidos al Malvinas.
El último enfrentamiento entre ambos se dio en el marco de los cuartos de final de la Primera Nacional 2022. Aquella vez Gimnasia se impuso 1-0 ante el rival de toda la vida y clasificó entre los cuatro mejores de aquel certamen. El único gol de la jornada para el Lobo, que contaba con ventaja deportiva, lo convirtió Santiago Solari (hoy figura de Racing).
Así quedó conformada la Zona A
- Gimnasia y Esgrima
- Boca
- Defensa y Justicia
- Vélez
- Deportivo Riestra
- Lanús
- Talleres
- Instituto
- Estudiantes de La Plata
- Platense
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell's
- Unión
- Central Córdoba
Así quedó conformada la Zona B
- Independiente Rivadavia
- River
- Atlético Tucumán
- Aldosivi
- Barracas Central
- Gimnasia La Plata
- Estudiantes de Río Cuarto
- Banfield
- Argentinos Juniors
- Racing
- Rosario Central
- Huracán
- Belgrano
- Sarmiento
- Tigre