Copa Argentina 2026: cuáles son los rivales de los cuatro equipos mendocinos

Este miércoles se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026, con Independiente Rivadavia como defensor del título. Los rivales de los mendocinos.

Sebastián Villa con la Copa Argentina en los festejos de la Lepra campeona 2025.

Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2026 y los cuatro equipos mendocinos que serán parte de la edición 2026 del certamen, la 14º, ya conocen a sus rivales de 32 avos de final.

Independiente Rivadavia es el defensor del título, conseguido este año en la final distputada en Alta Córdoba, en el estadio de Instituto, ante Argentinos Juniors, en un partido épico, que definió desde los 12 pasos.

Además de la Lepra, participan Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.

Los rivales de los mendocinos Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros

vs. Estudiantes de Caseros Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia y Tiro de Salta

vs. Gimnasia y Tiro de Salta Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

vs. Deportivo Morón Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra