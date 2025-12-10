Presenta:

Gimnasia firmó un convenio con una escuela de fútbol de un exentrenador del Lobo

Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con una escuela de fútbol de Guaymallén que conduce un ex DT del primer equipo del Lobo.

Juan Andrés Tuzzi

La escuela El Talán será filial de Gimnasia y Esgrima. 

Gimnasia y Esgrima continúa trabajando de cara a los desafíos que se vienen a partir del 2026, con el equipo en la Primera División del fútbol argentino. En ese sentido, el club informó un nuevo convenio que le permitirá potenciar el trabajo de infantiles e inferiores.

¿De qué se trata? El Lobo llegó a un acuerdo con una escuela de fútbol creada por un ex entrenador del club mensana: Sergio "Toti" Arias quien incluso fue participe de grandes hazañas en Gimnasia, como el ascenso a la Primera Nacional ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, en el 2014.

A través de las redes, la institución contó los detalles: "El Club A. Gimnasia y Esgrima firmó un convenio junto a la Escuela de Fútbol El Talán. El acuerdo convierte a la misma en Filial Oficial. El espacio deportivo creado por nuestro ex entrenador, Sergio "Toti" Arias, podrá utilizar los escudos y las insignias oficiales de nuestra institución".

La publicación de Gimnasia en redes.

Asimismo, explicó que "Gimnasia tendrá prioridad absoluta y derecho de preferencia para incorporar a sus planteles federados a cualquier jugador formado en la Filial que destaque por sus condiciones, técnicas, deportivas y personales. La Filial, además, se compromete a brindarle a los socios de Gimnasia con la cuota al día beneficios en el uso de sus instalaciones tales como quinchos, canchas de fútbol y salón de eventos, entre otros".

Y completó: "La firma del convenio, que tendrá una primera duración de 5 años, representa un avance histórico para la continuidad del desarrollo de nuestra cantera de Inferiores".

Se trata de un acuerdo histórico para Gimnasia que acaba de ascender a la Primera División del fútbol argentina, hace más de un mes, luego de vencer en la final a Deportivo Madryn en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense.

