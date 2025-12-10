Gimnasia firmó un convenio con una escuela de fútbol de un exentrenador del Lobo

Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con una escuela de fútbol de Guaymallén que conduce un ex DT del primer equipo del Lobo.

Gimnasia y Esgrima continúa trabajando de cara a los desafíos que se vienen a partir del 2026, con el equipo en la Primera División del fútbol argentino. En ese sentido, el club informó un nuevo convenio que le permitirá potenciar el trabajo de infantiles e inferiores.

¿De qué se trata? El Lobo llegó a un acuerdo con una escuela de fútbol creada por un ex entrenador del club mensana: Sergio "Toti" Arias quien incluso fue participe de grandes hazañas en Gimnasia, como el ascenso a la Primera Nacional ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, en el 2014.

A través de las redes, la institución contó los detalles: "El Club A. Gimnasia y Esgrima firmó un convenio junto a la Escuela de Fútbol El Talán. El acuerdo convierte a la misma en Filial Oficial. El espacio deportivo creado por nuestro ex entrenador, Sergio "Toti" Arias, podrá utilizar los escudos y las insignias oficiales de nuestra institución".

toti La publicación de Gimnasia en redes. Captura de pantalla Asimismo, explicó que "Gimnasia tendrá prioridad absoluta y derecho de preferencia para incorporar a sus planteles federados a cualquier jugador formado en la Filial que destaque por sus condiciones, técnicas, deportivas y personales. La Filial, además, se compromete a brindarle a los socios de Gimnasia con la cuota al día beneficios en el uso de sus instalaciones tales como quinchos, canchas de fútbol y salón de eventos, entre otros".

Y completó: "La firma del convenio, que tendrá una primera duración de 5 años, representa un avance histórico para la continuidad del desarrollo de nuestra cantera de Inferiores".