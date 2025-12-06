Gimnasia, de Primera: las más de 10 obras que se están realizando en el Víctor Legrotaglie

Mientras el equipo continúa entrenando bajo las órdenes de Ariel Broggi , a la espera de refuerzos, la dirigencia está ocupándose de las obras necesarias para adaptar el Víctor Legrotaglie , el estadio mensana, de acuerdo a los requerimientos realizados por la AFA .

En ese sentido, desde el club contaron a MDZ Online que se están realizando "más de 10 obras en simultáneo", al tiempo que destacaron que las mismas se deben a mejoras porque "hubo una inspección de AFA y, después de sus observaciones, empezamos con todo. Nos marcaron algunas cosas y nos dijeron cuáles eran los requerimientos".

En ese sentido, explicaron: "Se sanjeó todo el ingreso al club en la zona de camarines, para hacer nuevos baños, cocina, la sala de control antidoping, camarín nuevo para mujeres árbitros . El club no contaba con eso. La cocina se arma para que todo el trabajo de las nutricionistas se pueda hacer allí. Además, se está construyendo una sala para el VAR y una sala para que utilice el Ministerio de Seguridad ".

Asimismo, manifestaron que "el gimnasio deja de ser gimnasio para ser sala de prensa para 50 periodistas . El gimnasio pasará a otro espacio hacia el sur de la zona de camarines. Ya están puestas las estructuras, falta poner los paneles para ir cerrando. La parte de adelante del gimnasio pasa a ser un palco para los visitantes , un espacio para 45 personas, con sillones, sillas, heladeras y toda la comodidad".

Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza Remodelaciones (1) Marcos Garcia / MDZ

Por otro lado, referenciaron que "se está haciendo la refuncionalización del vestuario local. Habrá una sala para el veedor de AFA. Donde era la utilería pasa a ser kinesiología, para incorporar más camillas. La utilería será mucho más grande y pasa al final del camarín, justo enfrente del camarín del cuerpo técnico, que también se va a agrandar".

"Se amplía el camarín de los árbitros, con camilla y lockers nuevos. Los camarines visitantes también serán mejorados, se van a incorporar más duchas, más baños, zona de kinsiología y heladeras", explicaron, además, desde el club.

Asimismo, contaron que "se ensanchó el tunel para el ingreso de los jugadores al campo de juego. Se van a remodelar los bancos de suplentes, serán para más de 20 personas y se les va a cambiar la estructura. Se van a sacar los que están y se van a poner nuevos. Se va a sacar el techo que está en el ingreso a la cancha".

Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza Remodelaciones (5) Marcos Garcia / MDZ

"En la zona de los viejos camarines, detrás del arco sur, están trabajando las máquinas para sacar todos los escombros y se va a empezar a sembrar todo para atrás, para que cuando se corra la cancha, ya esté todo sembrado", resaltaron, además, los responsables de las obras en la institución.

Por último, explicaron que "se está mejorando todo el sistema eléctrico para la transmisión de los partidos, con todos los requerimientos de la TV" y, al mismo tiempo, "se están haciendo baños en la zona de prensa, donde están las cabina de transmisión. Los depósitos de las disciplinas desaparecen y serán cocina, la sala de VAR y un consultorio para las divisiones inferiores y baños para los visitantes".

Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza Remodelaciones (6) Marcos Garcia / MDZ

Gimnasia, tras más de 40 años jugará la Primera División del fútbol argentino y, en los festejos del ascenso, la comisión directiva ya anunció que se están proyectando las obras para remodelar el estadio por completo. De todas maneras, contaron también que las obras se harán de manera paulatina, ya que la idea, al menos en el primer año en la máxima categoría, es no ceder la localía.

El video de las obras en el estadio