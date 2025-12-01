La revancha del exarquero de Gimnasia que superó un cáncer y ahora ascendió con Estudiantes de Río Cuarto

El arquero de Estudiantes de Río Cuarto tuvo un buen paso por Gimnasia en 2023. Se fue a fines de ese año y este domingo ascendió a Primera con el León.

El fútbol da revancha, siempre. Y a veces paga con creces. Esta vez, el que vivió esa experiencia y lo cuenta con mucha emoción es un exarquero de Gimnasia y Esgrima que tuvo un buen paso por el Lobo, pero le tocó irse a fines del 2023. Hoy, con Estudiantes de Río Cuarto tuvo revancha y consiguió ascender a Primera.

Se trata de Brian Olivera, arquero surgido en Instituto de Córdoba, que pasó por Defensores de Villa Ramallo, tuvo una primera etapa en el León cordobés, pasó por el Lobo, se fue a Monagas de Venezuela y tuvo revancha en Río Cuarto.

Olivera atajó 36 partidos con la camiseta mensana y fue protagonista del recordado cruce con Quilmes por el reducido, que le costó la eliminación al equipo mendocino. Un encuentro que comenzó en el estadio cervecero, se suspendió por una agresión justamente a Olivera y continuó en el estadio de Platense.

Antes de llegar al Lobo le diagnosticaron cáncer en los testículos y le dijeron, en ese momento, que quizás no iba a jugar más al fútbol profesional. Pero se recuperó y pudo continuar con su carrera. En ese momento, Gimnasia se la jugó por él y cada vez que puede agradece, sobre todo a Fernando Porretta, presidente del club, y a Joaquín Sastre, el DT del equipo en aquel momento.

El ascenso y su historia, en primera persona Hoy, a punto de cumplir 32 años, Brian ascendió a Primera con Estudiantes de Río Cuarto tras ganarle la final a Deportivo Madryn (3 a 1 el global).