Estudiantes de Rio Cuarto igualó 1-1 con Madryn, ganó 3-1 en el global y ascendió a Primera División

Estudiantes de Río Cuarto , que había ganado 2-0 la ida como local, empató 1-1 como visitante la revancha de la final del Reducido de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn y se quedó con el segundo ascenso a la Liga Profesional. El cuadro cordobés acompaña a Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría, a la que vuelve tras 40 años.

Los goles los convirtieron Luis Silba para el Aurinegro, a los 19 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el León del Imperio, a los 39' del mismo periodo. Por su parte, Federico Recalde se fue expulsado por doble amonestación a los 36 minutos del complemento y dejó a los locales con diez jugadores.

Los dirigidos por Iván Delfino consiguieron el ascenso a la Liga Profesional 2026 debido al resultado obtenido en la ida cuando, en condición de local, lograron imponerse por 2-0 gracias a los tantos de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, Estudiantes de Rio Cuarto generó las ocasiones más claras de peligro y estuvo cerca de golpear primero, lo que hubiese significado el 3-0 global y prácticamente la definición de la serie.

No obstante, el guardameta de Madryn , Yair Bonnin se vistió de héroe y contuvo en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira para mantener el cero. Además, Federico Recalde, volante de los locales, se arrojó al suelo para tapar un remate sobre la línea por parte de Agustín Fontana. De esta manera, el encuentro se fue al descanso con paridad en el resultado, pero con el cuadro visitante cómodo con el mismo.

El golazo de Silba para el 1-0 de Deportivo Madryn

Sin embargo, el cotejo recuperó dinamismo cuando a los 64 minutos apareció Luis ‘el Tanque’ Silba con un remate de tijera para batir al guardameta Brian Olivera y dejar a su equipo a un gol de los penales.

En el mejor momento del Aurinegro, Recalde debió abandonar el terreno de juego del Abel Sastre debido a que fue expulsado por doble amonestación por el árbitro Facundo Tello. El impacto por el hombre de menos tuvo rápida incidencia dado que a los cuatro minutos los de Rio Cuarto encontraron el empate con gol de Agustín Morales.

El gol de Morales para el empate de Estudiantes

El final del duelo se vio afectado por incidentes que protagonizó la parcialidad local, quienes arrojaron proyectiles hacia el terreno de juego. Acto seguido, la Policía debió intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

