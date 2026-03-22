La polémica del partido: el gol que le anularon a Estudiantes de Río Cuarto vía VAR ante River
Tomás González había abierto el marcador para Estudiantes de Río Cuarto al minuto 56, pero el árbitro Nazareno Arasa lo invalidó por offside previo.
Estudiantes de Río Cuarto cayó 2-0 como este domingo ante River Plate por la fecha 12 del Torneo Apertura y continúa hundiéndose en el fondo de la tabla de posiciones y los puestos de descenso. En esta oportunidad, se quedó con la bronca de que podría haberse llevado un mejor resultado e incluso quedarse con los 3 puntos.
Es que cuando el marcador aún iba 0-0, Tomás González hizo un gol al minuto 56 que le permitía al León del Imperio ponerse en ventaja ante uno de los rivales más complicados del torneo. Sin embargo, la alegría no duró demasiado, ya que unos instantes después Nazareno Arasa terminó anulándolo a instancias de VAR.
A Estudiantes de Río Cuarto le anularon el gol del 1-0 contra River
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