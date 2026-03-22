La polémica del partido: el gol que le anularon a Estudiantes de Río Cuarto vía VAR ante River

Estudiantes de Río Cuarto cayó 2-0 como este domingo ante River Plate por la fecha 12 del Torneo Apertura y continúa hundiéndose en el fondo de la tabla de posiciones y los puestos de descenso. En esta oportunidad, se quedó con la bronca de que podría haberse llevado un mejor resultado e incluso quedarse con los 3 puntos.