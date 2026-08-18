El Malvinas se tiñe de azul: casi 30 mil hinchas de Independiente Rivadavia viven una noche histórica

Mendoza vive una noche especial y el estadio Malvinas Argentinas es el gran escenari o. Desde varias horas antes del partido, miles de hinchas de Independiente Rivadavia comenzaron a llegar al estadio para acompañar al equipo en una cita que quedará guardada en la memoria.

La cifra impresiona: casi 30 mil personas se hicieron presentes para vestir de azul las tribunas del Malvinas.

Las calles cercanas al estadio se transformaron desde temprano en una verdadera fiesta. Familias, grupos de amigos y generaciones de hinchas llegaron con sus camisetas, banderas y camisetas históricas para acompañar a la Lepra.

Las banderas comenzaron a aparecer una detrás de otra en las tribunas, mientras los hinchas esperaban con ansiedad el momento de ver salir al equipo. El tradicional aliento de la gente fue creciendo con el correr de los minutos y convirtió la previa en un espectáculo por sí mismo.

No es una noche más para Independiente Rivadavia. Es una de esas jornadas en las que el hincha también juega su partido.

El Malvinas está prácticamente colmado y Mendoza se prepara para vivir una noche de esas que quedan en la historia. Casi 30 mil hinchas, miles de banderas y un solo sentimiento: acompañar a la Lepra.