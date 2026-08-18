En vivo: La Lepra empata con Fluminense y busca avanzar en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia empata sin goles ante Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas con un objetivo enorme: meterse por primera vez entre los ocho mejores equipos de América .

La serie llega abierta después del 0-0 en el Maracaná , donde el equipo de Alfredo Berti tuvo oportunidades para quedarse con la victoria. Ahora, con el respaldo de su gente, buscará cerrar la historia en Mendoza y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido será dirigido por el colombiano Andrés Rojas , mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

El conjunto brasileño llegará a Mendoza con otro ánimo después de haber conseguido una importante victoria en el Brasileirao. El Tricolor derrotó 3-2 a Palmeiras luego de remontar el encuentro y llegará con confianza a la revancha.

Además, Fluminense tendrá un nuevo entrenador tras la salida de Luis Zubeldía . El equipo brasileño terminó segundo en el Grupo C de la Libertadores, justamente detrás de Independiente Rivadavia, y ahora buscará dar vuelta la serie en territorio mendocino.

La probable formación del visitante será: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.

Todo listo para una noche histórica

Independiente Rivadavia ya demostró en esta Copa que puede competir de igual a igual con los grandes del continente. Ahora tendrá 90 minutos para transformar esa ilusión en clasificación.

Malvinas Argentinas, 19 horas, Independiente Rivadavia-Fluminense. La Lepra va por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



