¡Sampaoli presentó su renuncia tras 5 partidos en Talleres! La dirigencia evalúa si la acepta o no

Tras la derrota con Gimnasia de Mendoza, la cuarta en 5 fechas dirigidas, Jorge Sampaoli optó por dar un paso al costado. Ahora todo depende de Talleres.

Talleres de Córdoba sorprendió el pasado 10 de junio al anunciar la contratación de Jorge Sampaoli como director técnico. Esto significaba su primera experiencia al frente de un equipo profesional argentino y su regreso al país tras su fracaso en la Selección argentina entre 2017 y 2018. Sin embargo, las cosas no le están saliendo para nada bien.

En 5 partidos dirigidos hasta el momento, todos por el Torneo Clausura, ganó solo 1 y perdió los otros 4; el más reciente, este lunes por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza. Tras este último cachetazo, el entrenador de 66 años no solo dio la nota por marcharse del estadio solo y sin brindar declaraciones, sino porque este martes, a menos de 24 horas de la derrota, decidió presentar su renuncia.

Así se marchó Jorge Sampaoli tras perder con Gimnasia de Mendoza Rápido y sin hablar con la prensa, así se fue Jorge Sampaoli del Legrotaglie, luego de la durísima derrota de Talleres por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza... ¿Podrá revertir esta complicada situación como entrenador de la T? pic.twitter.com/HVlDmtnsLT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026 Esta medida se da a apenas poco más de dos meses de su arribo, con pésimos resultados (0-1 vs. Newell's, 1-3 vs. Vélez, 4-0 vs. Platense, 0-3 vs. Lanús y 1-3 vs Gimnasia de Mendoza), un equipo que no parece entender su idea de juego y fuertes críticas por parte de la hinchada, dirigidas no solo al cuerpo técnico -que nunca terminó de ganar aceptación- y el plantel, sino también a la dirigencia.

De todos modos, aún no se trata de una decisión definitiva, ya que por más que el DT casildense haya puesto a disposición su renuncia, el club tiene la última palabra y debe determinar si la acepta o no. En esta horas estaba pautada una reunión de urgencia entre las partes involucradas y se espera que se llegue a una resolución final entre este martes por la noche y el miércoles.